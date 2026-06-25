¿Por qué Grecia Quiroz llevó la reforma electoral de Michoacán a la SCJN?

La disputa por las reglas electorales en Michoacán escaló hasta el máximo tribunal del país.

En medio del debate sobre los derechos de las candidaturas independientes y el futuro político rumbo a las elecciones de 2027, una nueva acción legal busca cambiar el rumbo de una reforma que ha generado fuertes críticas.

En Ovaciones te explicamos por qué Grecia Quiroz acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y qué implica la reforma electoral de Michoacán.





Grecia Quiroz presenta inconstitucionalidad de reforma electoral ante la SCJN

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, acudió este jueves a las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán.

A su llegada fue respaldada por simpatizantes que corearon consignas de apoyo mientras ingresaba al edificio del máximo tribunal, donde fue recibida por una comisión especial como parte del procedimiento para la entrega del recurso.

La presidenta municipal estuvo acompañada por el activista Julián LeBarón, quien también ha manifestado su intención de contender por la vía independiente en Chihuahua, así como por el diputado local Carlos Bautista Tafolla, quien ha respaldado las acciones legales contra la reforma.

La acción promovida por Quiroz representa el segundo recurso jurídico presentado contra las modificaciones al Código Electoral de Michoacán, luego de que anteriormente Movimiento Ciudadano también impugnara la legislación ante la Corte.

Qué presentó Grecia Quiroz ante la SCJN

Grecia Quiroz presentó una acción de inconstitucionalidad para solicitar que la Suprema Corte revise si diversos artículos de la reforma electoral de Michoacán violan los derechos político-electorales de quienes buscan competir sin el respaldo de un partido político.

La alcaldesa sostiene que las nuevas disposiciones generan un trato desigual entre partidos políticos y candidaturas independientes, al imponer restricciones que, en su opinión, limitan la libre participación ciudadana.

Entre los cambios más controvertidos se encuentra la prohibición para que candidatos independientes puedan coordinar actividades de campaña, compartir propaganda, utilizar colores, emblemas, identidad gráfica o mensajes que hagan pensar al electorado que pertenecen a un mismo movimiento ciudadano.

En entrevista con Radio Fórmula antes de acudir a la Corte, Quiroz aseguró que estas medidas afectan directamente al denominado Movimiento del Sombrero, organización ciudadana vinculada con el proyecto político impulsado por su esposo, Carlos Manzo, asesinado el 1 de noviembre de 2025.

"Nos están dejando caminar solos", afirmó la alcaldesa, al señalar que la reforma impediría que varios candidatos independientes realizaran eventos conjuntos o desarrollaran estrategias comunes durante una campaña electoral.

La alcaldesa de Uruapan, @GreciaMich2027 acudió a la Suprema Corte para dar la batalla contra la reforma electoral de Michoacán que limita las candidaturas independientes.



Arropada por el ´Movimiento del Sombrero´ presenta una acción de inconstitucionalidad en contra de lo... pic.twitter.com/L0pI9UT2s2 — Laura Brugés (@LauraBruges) June 25, 2026

También sostuvo que la impugnación no busca beneficiar únicamente a su movimiento, sino proteger el derecho de cualquier ciudadano que decida competir por una candidatura independiente.

"No solo es con Grecia Quiroz, no es con el Movimiento del Sombrero. Es con muchos ciudadanos que tienen toda la libertad de participar de la manera como ellos quieran participar", declaró.

Movimiento Ciudadano también impugnó la reforma

La reforma electoral de Michoacán ya había sido llevada ante la Suprema Corte por Movimiento Ciudadano, convirtiéndose en el primer actor político en promover una acción de inconstitucionalidad contra las modificaciones aprobadas por el Congreso estatal.

El dirigente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, informó días atrás que la impugnación busca revisar la constitucionalidad de diversos cambios que, desde su perspectiva, endurecen las reglas para competir por cargos públicos y reducen las posibilidades de participación para las candidaturas independientes.

Con ello, la acción presentada por Grecia Quiroz se suma a otro recurso legal que cuestiona la misma legislación, aunque desde una perspectiva ciudadana y vinculada directamente con quienes buscan competir sin el respaldo de un instituto político.

Ambas impugnaciones coinciden en que corresponde ahora a la Suprema Corte determinar si las nuevas reglas respetan los principios constitucionales de igualdad, libre participación política y acceso efectivo a las candidaturas independientes.

De qué trata la reforma electoral en Michoacán

La reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán introduce diversos cambios al Código Electoral del estado con miras a las elecciones de 2027.

Uno de los aspectos que más polémica ha generado es el relacionado con las candidaturas independientes.

Las nuevas reglas establecen que quienes participen sin partido político deberán hacerlo de manera completamente individual. Es decir, no podrán coordinar campañas entre sí, compartir propaganda, utilizar los mismos colores, emblemas, plataformas o mensajes que hagan pensar a los ciudadanos que forman parte de una organización política común.

Mientras los partidos sí pueden construir coaliciones, compartir estructuras y realizar campañas coordinadas conforme a la legislación electoral. Por lo que se considera que las nuevas disposiciones colocan mayores obstáculos para quienes buscan competir únicamente con respaldo ciudadano.

Por otro lado, los promotores de la reforma sostienen que estas medidas buscan evitar que agrupaciones funcionen como partidos políticos sin cumplir con los requisitos legales establecidos para constituirse como tales.

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