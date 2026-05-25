"INE no puede ser juez y parte": Taddei alerta riesgos en reforma electoral de Sheinbaum

La presidenta del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtió que la propuesta de reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que crea una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, constituida por consejeros electorales, para verificar las candidaturas a cargos de elección popular, convierte en juez y parte a la autoridad electoral.

"Si el marco legal obligara al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar por cuenta propia la probidad de una persona, se colocaría a esta autoridad electoral en el centro de la disputa política, vulnerando de manera directa nuestro papel como autoridad neutral e imparcial frente a todas las fuerzas políticas", alertó.

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En un mensaje a medios, en el que apareció sola, subrayó que el INE no le corresponde asumir tareas de inteligencia y seguridad sobre candidatos y alertó de la complejidad que representaría revisar decenas de miles de candidaturas.

Insistió en que es necesario delimitar con claridad las facultades institucionales porque el Instituto no puede ni debe convertirse en juez de la probidad de aspirantes a cargos de elección popular.

"El INE no puede, ni debe, convertirse en juez y parte de una contienda política. Nuestra función constitucional es organizar elecciones, garantizar condiciones de equidad, certeza, legalidad y transparencia", enfatizó.

Además, explicó que este mecanismo sería estrictamente voluntario y sería decisión de los partidos someter a esta revisión de los perfiles la totalidad de sus listas de aspirantes o solo una parte e incluso ninguna, a lo que se suma que independientemente de los resultados de esta revisión, podrían postular a sus candidatos sin tomar en cuenta los hallazgos.

La titular del INE, Guadalupe Taddei, rechazó que el organismo asuma tareas de inteligencia y seguridad sobre candidatos, ante la propuesta del Ejecutivo de crear una comisión para revisar posibles vínculos de aspirantes con la delincuencia organizada.

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Taddei acotó que las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que se discute en el Congreso de la Unión plantean un mecanismo de coordinación institucional que funcionaría como canal directo, formal y confidencial entre los partidos políticos y diversas instancias del Estado mexicano en materia de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.

En este contexto, subrayó que este mecanismo no sustituye la responsabilidad de los partidos políticos en la selección de sus candidaturas, y aunque la decisión le corresponde únicamente al poder Legislativo, reiteró la disposición del INE para acompañar el proceso con información técnica, operativa y experiencia acumulada que contribuya a la viabilidad de la reforma.

No obstante, dejó en claro que, en caso de que el Congreso de la Unión apruebe la reforma, el Instituto asumirá el mandato con responsabilidad.

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