"La soberanía nacional debe estar por encima de cualquier diferencia política": Ignacio Mier

La defensa de la soberanía nacional debe estar por encima de cualquier diferencia política, partidista o ideológica, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco.

Además, el senador llamó a cerrar filas en torno a la patria y advirtió que ningún país extranjero puede intervenir en decisiones que corresponden exclusivamente a México.

Tras el mensaje ofrecido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución, titulado “Honestidad, Resultados, Amor al Pueblo y a la Patria. Rendición de Cuentas a Dos Años del Triunfo”, el legislador destacó la relevancia de mantener la cohesión nacional frente a cualquier circunstancia.

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Mier Velazco destacó que por encima de las diferencias políticas, partidistas e ideológicas, existe una causa común que debe prevalecer: la defensa de la República, sus instituciones democráticas y la soberanía de México

El también coordinador parlamentario de Morena en la Cámara Alta señaló que México cuenta con instituciones democráticas sólidas y con los mecanismos necesarios para resolver sus asuntos internos, por lo que rechazó cualquier intento de injerencia externa.

En ese sentido, subrayó que defender la democracia implica también proteger la independencia y la autodeterminación del país.

Mier Velazco aseguró que quienes hoy se presentan como oposición son los mismos grupos políticos que, durante años, llevaron al país a una situación de deterioro y permitieron el crecimiento de las organizaciones criminales.

Incluso, sostuvo que los responsables de esa etapa tienen nombre y apellido y pertenecen a partidos que no forman parte del movimiento de la Cuarta Transformación.

Asimismo, confirmó que fueron esos gobiernos los que propiciaron las condiciones para la expansión de los cárteles del narcotráfico y contrastó esa situación con las acciones emprendidas por el actual movimiento político para combatir a los grupos delictivos.

Hoy convocamos al pueblo a seguir defendiendo nuestra democracia y nuestra soberanía, porque #México no se vende: México se honra y se defiende. pic.twitter.com/WNWGX4ccml — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) May 31, 2026

El senador sostuvo que varios de los principales líderes criminales se encuentran actualmente en Estados Unidos y destacó los resultados obtenidos contra Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, a quien identificó como líder del que fue uno de los cárteles más temidos del país.

También advirtió que existen intereses vinculados a esos grupos que buscan influir en la vida pública nacional, por lo que llamó a defender la soberanía y evitar cualquier intento de traición a la patria.

Finalmente, Ignacio Mier reiteró que la defensa de México debe mantenerse como una causa de unidad nacional y sostuvo que la patria no puede estar sujeta a intereses externos ni particulares, al afirmar que “la patria se defiende, no se vende”.

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