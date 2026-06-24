Kenia López pide al INE frenar campañas adelantadas de Morena y alerta crisis de desaparecidos

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que los organismos electorales deben intervenir ante el evidente adelanto de campañas de Morena, a través de sus coordinaciones para la Defensa de la Transformación.

En conferencia de prensa, dijo que espera que ningún consejero electoral tenga afinidades partidistas y sentenció que el INE tiene la obligación de intervenir ante cualquier violación a la ley.

"No hay ningún justificante, ni legal ni ético, para que, fundados en una aspiración personal o de grupo, de partido o política, los propios legisladores violen las leyes que ellos, que nosotros emitimos", sentenció al referirse a los coordinadores de la Defensa de la Transformación que está siendo electos por Morena.

Advirtió que violar la legislación electoral es una clara muestra de falta de respeto al propio electorado, que debe ser conquistado con propuestas y no con trampas a la ley.

"Ojalá y tengamos las instituciones, que también nos ha costado mucho construir en términos electorales, tengamos a las instituciones electorales firmes en una convicción clara, pública y legal, para que nadie, no importando qué apellido tenga o de qué partido político sea, viole la ley", refrendó la legisladora panista.

Y ante las acusaciones de la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, en el sentido de que hay consejeros afines a Lorenzo Córdova en el INE, confió en que ninguno tenga alguna afinidad con algún partido político por el bien de México y de las futuras elecciones.

Las madres buscadoras merecen respuestas, verdad y justicia. En México hay más de 135 mil personas desaparecidas, más de 72 mil restos humanos sin identificar y miles de fosas clandestinas; por eso, la magnitud de esta crisis exige acciones inmediatas y coordinadas. Escuchar sus... pic.twitter.com/B7EbodVYlH — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 24, 2026

Crisis de personas desaparecidas y acciones requeridas

La legisladora panista enfatizó que a la autoridad lo que le toca es hacer cumplir la ley, porque la ley no puede tener matices o interpretaciones y se debe aplicar a todos por igual.

En otro tema, tras lamentar que en México hay 135 mil 105 personas desaparecidas, más de 72 mil restos humanos sin identificar y miles de fosas clandestinas, López Rabadán, sostuvo que la magnitud de esta crisis exige acciones inmediatas y coordinadas.

Dijo que las instituciones tienen la responsabilidad de brindar respuestas oportunas, fortalecer las investigaciones, mejorar las capacidades forenses y garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Agregó que, ante este panorama, es necesario que el Estado mexicano haga una mayor inversión en tecnología, presupuesto focalizado para encontrar a las víctimas y garantías de seguridad para las madres buscadoras, quienes realizan labores que corresponden, en muchas ocasiones, a las instituciones públicas.

López Rabadán subrayó que también es indispensable atender de manera prioritaria y sin sesgos políticos a los colectivos, organizaciones y víctimas.

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