INE multa con 4.8 mdp a organizaciones que quieren ser partidos políticos

Durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE, se aprobaron sanciones económicas por más de 4.8 millones de pesos a cinco organizaciones que buscan convertirse en partidos políticos nacionales.

Lo anterior ocurrió porque los consejeros del INE detectaron irregularidades en sus informes mensuales de ingresos y egresos.

Por ejemplo, México Tiene Vida A.C. encabeza la lista de sanciones económicas, pues se le impuso multa de 2 millones 568 mil 391.14 pesos.

Le sigue la organización Que siga la Democracia, a la que se sancionó con un millón 553 mil 864.76 pesos.

A Construyendo Sociedades de Paz se le impusieron multas por 421 mil 626.66 pesos, mientras que a Personas Sumando en 2025 la sancionaron con 327 mil 427 pesos, y a Interacción y Empatía para Todos A.C. se le castigó con mil 131 pesos.

Al comentar el asunto, la consejera Carla Humphrey detalló que el análisis de la Unidad Técnica de Fiscalización implicó la revisión de ingresos por más de 52 millones de pesos y egresos por más de 44 millones de pesos, en una primera etapa de revisión.

Añadió que las sanciones impuestas están relacionadas principalmente con conductas relacionadas con egresos no reportados, ingresos no comprobados y diversas irregularidades vinculadas con la comprobación del gasto.

"Durante la revisión se identificaron conductas particularmente relevantes que derivaron en vistas, procedimientos oficiosos y seguimientos adicionales, precisamente porque la autoridad fiscalizadora no cuenta todavía con certeza plena respecto del origen, destino o autenticidad de diversos recursos y operaciones reportadas", dijo.

"Entre las conductas observadas destacan aportaciones respecto de las cuales no existe plena certeza sobre el origen real de los recursos ni sobre la capacidad económica de las personas aportantes, así como posibles aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral", añadió.

#BoletínINE | Sanciona INE con 4.8 millones de pesos a cinco organizaciones aspirantes a Partidos Políticos Nacionales.



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Además, dijo la consejera, se identificaron inconsistencias documentales, posibles simulaciones relacionadas con documentación soporte, así como observaciones vinculadas con conciliaciones bancarias, cuentas por pagar, impuestos pendientes y aportaciones en especie sin acreditación suficiente.