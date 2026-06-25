¿Quiénes están detrás de las organizaciones que buscan llegar a las elecciones 2027?

Las elecciones federales de 2027 comenzaron a perfilar un nuevo escenario político luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) resolviera el proceso de registro de cuatro organizaciones que buscaban convertirse en partidos políticos nacionales.

Detrás de cada proyecto existen ex dirigentes partidistas, activistas, empresarios, académicos y figuras que durante los últimos años han protagonizado algunos de los principales debates públicos del país.

En Ovaciones te explicamos quién está detrás de cada organización y por qué su participación podría influir en el panorama electoral.





INE otorga registro a organizaciones que buscan llegar al 2027

El Consejo General del INE concluyó el proceso de revisión de las organizaciones que solicitaron su registro como partidos políticos nacionales para participar en las elecciones federales de 2027.

Tras una sesión con amplio debate entre las consejerías, el órgano electoral aprobó el registro de Construyendo Sociedades de Paz (Partido PAZ) y Personas Sumando en 2025, organización que pretendía llamarse Somos México, aunque deberá modificar su nombre y su identidad gráfica para evitar confusión con fuerzas políticas ya registradas.

En contraste, el Consejo General negó el registro a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, al considerar que durante su proceso de constitución incurrieron en irregularidades graves.

La consejera Frida Gómez sostuvo durante la discusión que el procedimiento para obtener un registro "no consiste únicamente en reunir afiliaciones", sino que implica acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones legales relacionadas con las asambleas, el financiamiento, la autenticidad de las afiliaciones y la fiscalización de recursos.

En el caso de Que Siga la Democracia, el INE detectó el uso de inteligencia artificial para simular afiliaciones, inconsistencias financieras y gastos no reportados.

Mientras que México Tiene Vida fue señalado por la participación de ministros de culto en decenas de asambleas, irregularidades financieras, miles de afiliaciones con inconsistencias y un presunto intento de soborno a una funcionaria electoral.

Las organizaciones que recibieron una negativa aún podrán impugnar la resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

#BoletínINE | Consejo General del #INE resuelve solicitudes de registro de nuevas fuerzas políticas con base en el análisis individual de cada expediente.



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¿Qué organizaciones obtuvieron su registro del INE?

De las cuatro organizaciones analizadas por el Consejo General, únicamente dos obtuvieron el registro como partidos políticos nacionales.

Somos MX (Personas Sumando en 2025)

El INE aprobó, por mayoría, el registro de la organización Personas Sumando en 2025, impulsora del proyecto político conocido como Somos MX.

No obstante, el organismo electoral ordenó modificar tanto el nombre como el logotipo y el color distintivo, al considerar que podrían generar confusión con otras fuerzas políticas ya existentes.

El proyecto se presenta como una organización ciudadana de izquierda democrática y progresista, enfocada en fortalecer los contrapesos institucionales, el Estado de derecho, la participación ciudadana y los organismos autónomos.

El Consejo General del INE aprobó la solicitud de registro de @SomosMxMexico como partido político.



?? Así celebraron sus integrantes la decisión del Instituto, que marca su entrada formal al escenario electoral ? pic.twitter.com/v44e7fieaP — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) June 26, 2026

Construyendo Sociedades de Paz (Partido PAZ)

La organización Construyendo Sociedades de Paz obtuvo el respaldo prácticamente unánime del Consejo General y podrá competir en las elecciones de 2027 bajo el nombre de Partido PAZ.

Su estructura retoma buena parte de la organización política que anteriormente integró al Partido Encuentro Social (PES) y posteriormente al Partido Encuentro Solidario, con una base cercana a sectores evangélicos y conservadores.

México Tiene Vida

Aunque inicialmente existía un proyecto para otorgarle el registro, la mayoría del Consejo General decidió negarlo.

Entre las principales razones destacan la participación de 98 ministros de culto en decenas de asambleas, aportaciones de recursos de entes prohibidos, inconsistencias en miles de afiliaciones y observaciones millonarias en materia de fiscalización.

Que Siga la Democracia

También quedó fuera del sistema nacional de partidos.

El INE concluyó que existieron irregularidades graves relacionadas con afiliaciones alteradas, uso de inteligencia artificial, gastos sin comprobar e inconsistencias financieras.

Además, durante la sesión se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera mantiene una investigación relacionada con su dirigente.

¿Quiénes están en las organizaciones que buscan llegar a las elecciones 2027?

Somos MX

El rostro principal del proyecto es Guadalupe Acosta Naranjo, ex dirigente nacional del PRD y uno de los impulsores del Frente Cívico Nacional y de las movilizaciones conocidas como la Marea Rosa.

Como secretaria general fue designada Cecilia Soto, ex candidata presidencial y ex senadora.

El movimiento también reúne a numerosos ex funcionarios electorales, ex legisladores, académicos, empresarios, intelectuales y representantes de organizaciones civiles.

Entre las figuras más conocidas destacan:

Lorenzo Córdova , ex presidente del INE .

José Ramón Cossío , ex ministro de la Suprema Corte.

Javier Laynez Potisek , ministro de la Suprema Corte.

Margarita Ríos Farjat , ministra de la Suprema Corte.

Diego Valadés , jurista.

Jorge Castañeda , ex canciller.

Arturo Sarukhán , ex embajador de México en Estados Unidos.

Ernesto Ruffo Appel , ex gobernador de Baja California.

Carlos Medina Plascencia , ex gobernador de Guanajuato.

Gustavo Madero , ex presidente nacional del PAN.

Manuel Clouthier .

María Amparo Casar .

Martha Bárcena .

Nancy de la Sierra .

Juan Pablo Castañón .

Clara Jusidman .

Ignacio Morales Lechuga .

Joaquín Cosío .

Ceci Flores .

Beatriz Pagés .

Macario Schettino .

Fernando Belaunzarán .

Adriana Pérez Cañedo .

Consuelo Sáizar.

Asimismo, durante el desarrollo del proyecto participaron personajes cercanos a la oposición como Xóchitl Gálvez, Emilio Álvarez Icaza, Enrique de la Madrid, Claudio X. González y Edmundo Jacobo Molina, quienes respaldaron distintas etapas del movimiento ciudadano que dio origen a Somos MX.

El proyecto surgió como una evolución de las movilizaciones ciudadanas que defendieron al INE y posteriormente expresaron su rechazo a diversas reformas impulsadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Construyendo Sociedades de Paz (PAZ)

El principal impulsor político es Hugo Eric Flores Cervantes, exdirigente nacional del Partido Encuentro Social y posteriormente del Partido Encuentro Solidario.

Aunque formalmente existen representantes legales y operativos como Armando González, Hugo Eric Flores es considerado el líder político del proyecto.

La organización mantiene una estructura integrada por antiguos cuadros del PES y del extinto Partido Encuentro Solidario, muchos de ellos vinculados durante años con organizaciones evangélicas y con la coalición que respaldó la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Su intención es reconstruir un partido de perfil conservador en temas sociales, aunque con una agenda enfocada en paz, reconciliación y desarrollo comunitario.

México Tiene Vida

La organización es encabezada por el empresario regiomontano Jaime Ochoa Hernández.

Su proyecto tiene origen en el partido local Vida Nuevo León y mantiene una agenda identificada con posiciones provida y de fortalecimiento de la familia como eje de sus propuestas.

Durante la revisión del INE fue precisamente esta organización la que enfrentó las observaciones más severas relacionadas con la participación de ministros de culto y diversas irregularidades financieras, motivos por los que finalmente se le negó el registro.

Que Siga la Democracia

El dirigente nacional es Édgar Garza Ancira, quien previamente encabezó la organización que promovió la consulta de revocación de mandato realizada en 2022.

Diversos analistas han identificado a esta agrupación como cercana a ex integrantes de Morena.

Durante la sesión del Consejo General, la consejera Frida Gómez informó que la Unidad de Inteligencia Financiera entregó al INE información relacionada con investigaciones patrimoniales y financieras vinculadas con dirigentes de la organización, además de señalar irregularidades graves en afiliaciones, alteración de credenciales para votar y gastos sin comprobar.

Con estas resoluciones, el mapa político rumbo a las elecciones federales de 2027 comienza a definirse con dos nuevos partidos nacionales —PAZ y el proyecto que sustituirá el nombre de Somos México—, mientras que las organizaciones rechazadas aún podrán acudir al Tribunal Electoral para intentar revertir la decisión del INE.

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