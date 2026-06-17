Kenia López exige a Sheinbaum responder a los señalamientos de Trump sobre México

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió una respuesta institucional de los tres Poderes de la Unión ante las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien durante la Cumbre del G7 cuestionó la capacidad de México para garantizar seguridad, gobernabilidad y control territorial y aseguró que la presidenta, Claudia Sheinbaum, estaba "asustada".

Kenia López Rabadán exige respuesta institucional a declaraciones de Trump

Desde el Senado de la República, donde sesiona la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, afirmó que los señalamientos del mandatario estadounidense obligan a una reacción conjunta del Estado mexicano, al considerar que no se trata de una diferencia política o diplomática menor, sino de un cuestionamiento que impacta la imagen del país ante la comunidad internacional.





López Rabadán consideró que las declaraciones realizadas por Trump frente a los líderes de las principales economías del mundo deben asumirse con seriedad y no como un episodio aislado de la relación bilateral entre ambos países.

Por ello, planteó la necesidad de que México fije una clara ante la percepción internacional de que el crimen organizado ha ganado espacios de influencia en el país.

Unidad y coordinación de los Poderes para defender la credibilidad institucional

La legisladora señaló que la respuesta no puede limitarse a una declaración coyuntural, a una postura partidista o a intentos por minimizar el tema, sino que requiere altura institucional, unidad nacional y la participación coordinada de los tres Poderes de la Unión para defender la credibilidad de las instituciones mexicanas.

Advirtió que cuando se pone en duda la reputación de México no sólo resulta afectado un gobierno, sino también la confianza de inversionistas, la actividad turística, el comercio y la relación con el principal socio comercial del país.

"Cuando se pone en duda la reputación del país, no se afecta solamente a un gobierno; se afecta a nuestras instituciones, a nuestra economía y a las familias mexicanas", indicó al señalar que ese tipo de señalamientos tienen repercusiones directas en la percepción que el mundo tiene sobre la estabilidad y gobernabilidad nacional.

Conferencia de prensa de la legisladora @kenialopezr. https://t.co/0RbdyBhjq4 — Senado de México (@senadomexicano) June 17, 2026

López Rabadán afirmó que la defensa de la soberanía nacional no puede sustentarse en el silencio, las evasivas o los discursos dirigidos únicamente al ámbito interno, por lo que consideró que la mejor manera de proteger la imagen del país es reconocer los problemas que enfrenta en materia de seguridad y actuar para resolverlos.

Por lo anterior, hizo un llamado para que se enfrente al crimen organizado en todos los frentes, sin excepciones ni encubrimientos, y a fortalecer el Estado de Derecho mediante la actuación coordinada de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión.

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