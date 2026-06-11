Kenia López exige seguridad en México "con o sin Mundial"

"Con o sin mundial, el gobierno, las autoridades y la propia Cámara de Diputados deben dar respuesta a las y los mexicanos", advirtió la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

La legisladora del PAN señaló que es necesario disfrutar el mundial de futbol, sin olvidar que México debe ser un país seguro, en donde todas las familias puedan salir adelante, ser felices y prosperar.

Entrevistada en la Cámara de Diputados precisó que el Mundial se va, pero los problemas se quedan, sentenció tras precisar que los grupos sociales y las víctimas requieren respuestas.





Acciones y derechos frente a las manifestaciones recientes

"Hoy hay un anhelo de paz, de seguridad, una exigencia nacional para que las mujeres y los hombres puedan salir de casa y regresar sanos y salvos. Esas exigencias deben atenderse siempre, con o sin Mundial", precisó.

Cuestionada sobre las manifestaciones que se han presentado en las últimas semanas, López Rabadán dijo que nunca debe haber represión, abuso de poder o uso excesivo de la fuerza.

Recordó que está establecido en la ley y cada manifestante tiene derecho a exigir solución a aquello que desde su perspectiva el Estado mexicano no ha cumplido.

"Sí, hay que celebrar porque hay un Mundial, por supuesto que sí, pero que el Mundial no quite lo importante, que no borre un Mundial o un partido una realidad de nuestro país que necesita ser atendida", insistió.

López Rabadán enfatizó que hay muchas exigencias de trabajadores de la salud y la educación, de madres buscadoras y distintos colectivos.

Consideró que todas las instituciones están obligadas a que esa realidad sea mejor, que permita que los niños puedan ir a escuelas de calidad, que las mujeres puedan salir de casa y regresar sanas y salvas y que los hombres tengan la posibilidad de estar en un espacio público.

Previo a la inauguración del #Mundial2026.



Trabajando para ti y tu familia desde la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/O81a8FDoVu — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) June 11, 2026

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