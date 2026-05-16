Godoy se presenta ante la FGR por el caso Carlos Manzo: ¿Qué respondió sobre las acusaciones?

La investigación por el asesinato del ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, continúa dando de qué hablar, colocando a varios funcionarios en el centro de la polémica política en Michoacán, luego de que uno de los personajes señalados públicamente por el entorno del edil acudiera a declarar ante las autoridades.

Entre acusaciones cruzadas, versiones encontradas y señalamientos de uso político del caso, el nombre de Leonel Godoy Rangel volvió a generar tensión en el estado y abrió nuevos cuestionamientos sobre el avance de las indagatorias.

En Ovaciones te decimos más sobre el caso de Carlos Manzo y qué declaró Godoy ante las acusaciones que la viuda de Manzo ha lanzado.

También lee: Ex alcalde de Uruapan se presenta para declarar sobre el caso Carlos Manzo

Godoy acude con las autoridades de Michoacán por la muerte de Manzo

El ex gobernador de Michoacán y actual diputado federal, Leonel Godoy Rangel, acudió este sábado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Morelia para responder preguntas relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan asesinado hace aproximadamente seis meses.

A su llegada, Godoy afirmó que compareció en calidad de testigo y no como indiciado dentro de la carpeta de investigación.

El legislador señaló que decidió presentarse como un acto de responsabilidad ciudadana y aseguró que no tiene relación con el crimen.

"Yo no tengo nada que ocultar", declaró el morenista ante los medios de comunicación al salir de las instalaciones ministeriales.

Durante su comparecencia, explicó que el Ministerio Público le cuestionó si mantenía conflictos con Carlos Manzo, a lo que respondió que únicamente eran adversarios políticos.

Asimismo, relató que la última vez que convivió con el ex alcalde fue en abril pasado, durante una reunión en la que acordaron mantener una disputa política "civilizada".

El exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General de Michoacán para rendir su declaración por el crimen de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.



"Quiero comentar que fue en calidad de testigo porque hay algunos medios que no... pic.twitter.com/0DgoN4ogFH — Milenio (@Milenio) May 16, 2026

Godoy también rechazó las acusaciones hechas por Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual alcaldesa de Uruapan, quien ha señalado públicamente al diputado morenista, así como a otros actores políticos, por supuestas conversaciones encontradas en el celular del ex edil.

El ex gobernador criticó que dicho dispositivo no haya sido entregado a la Fiscalía pese a las solicitudes de las autoridades y aseguró que las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia política.

Además, sostuvo que las investigaciones deben enfocarse en personas cercanas al entorno de Carlos Manzo, pues recordó que existen al menos 18 detenidos presuntamente vinculados con el llamado Movimiento del Sombrero y con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Caso Carlos Manzo

El asesinato de Carlos Manzo Rodríguez provocó una fuerte crisis política y de seguridad en Michoacán.

Desde entonces, familiares y allegados del exalcalde han señalado públicamente a distintos actores políticos, entre ellos Leonel Godoy, Ignacio Campos y el senador Raúl Morón.

De acuerdo con las investigaciones, las autoridades han realizado múltiples detenciones relacionadas con el caso, aunque hasta ahora no se ha confirmado la participación de figuras políticas en el homicidio.

#Justicia | Personas se mantienen a la espera de la llegada de Leonel Godoy a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Homicidio Doloso, donde deberá rendir declaración de las investigaciones del caso Carlos Manzo. ??



: Ceci Sierra/Quadratín Michoacán pic.twitter.com/Zj4SSKfdWa — Quadratín Michoacán (@Quadratin_) May 16, 2026

Te puede interesar: Omar García Harfuch reporta avance en caso Uruapan y baja en homicidios

Godoy insistió en que Carlos Manzo acostumbraba realizar acusaciones públicas sin pruebas y afirmó que nunca tomó en serio los señalamientos que hacía en su contra. Aun así, reiteró que decidió colaborar con la Fiscalía para que las investigaciones continúen.

El legislador morenista también pidió que el caso no sea utilizado con fines electorales y lanzó críticas contra Grecia Quiroz y Juan Manzo, hermano del exalcalde, a quienes acusó de convertir el tema en una estrategia política.

Cabe recordar que el pasado viernes, Ignacio Campos —exalcalde de Uruapan y también mencionado en el caso— acudió igualmente ante la Fiscalía para rendir declaración como parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo.

La Fiscalía de Michoacán mantiene abiertas las indagatorias mientras continúan las entrevistas a testigos y personas relacionadas con el entorno político y personal del ex edil.