Ebrard señala que Canadá ya debe estar en las pláticas técnicas con EU sobre el T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, reiteró al gobierno de Canadá la invitación para que se una a las negociaciones sobre la revisión del tratado comercial (T-MEC) que se tiene entre México, Estados Unidos y Canadá, a un mes de que se celebre la reunión trilateral en la que se determinará la continuidad del acuerdo.

"A nosotros nos gustaría mucho, por supuesto, que Canadá se integre a las conversaciones lo más pronto que se pueda, así lo hemos hecho saber. Y bueno, depende de las pláticas entre ambos —Canadá y Estados Unidos— para ver cómo se va a resolver esto", dijo.

Y es que, en el marco de la presentación de Vidal Llerenas, quien hasta este domingo fungió como subsecretario de Economía y ahora es titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), Ebrard advirtió que México ya no puede pensar en que se regresará al sistema de libre comercio sin aranceles con Estados Unidos, pues reconoció que nuestro país no tiene el poder económico para imponer esa visión al vecino país del norte.

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Explicó que la administración de Donald Trump ha construido un nuevo sistema comercial basado en aranceles diferenciados, en el que el acceso al mercado estadounidense dependerá de dónde se produzcan los bienes.

"El sistema anterior era ´duty free´. No pagabas ningún arancel. Ese sistema ya no funciona. Vean todas las decisiones que tomó la administración (del presidente Donald) Trump. Todas son en contra de eso", señaló.

En este tenor, el secretario de Economía sostuvo que México debe asumir que el mundo del libre comercio, entendido como la búsqueda de la producción más barata sin importar el país de origen, dejó de ser una realidad, y que Washington ahora prioriza la localización de empleos dentro de su territorio.

"¿Cuál debe ser nuestro objetivo? ¿Regresar al mundo anterior? Pues no, porque no tenemos el poder para imponerlo. Si nosotros fuéramos la economía más grande del mundo, les diría: ´Pues sí´, con la idea de regresar al sistema anterior. Pero no somos la economía más grande del mundo".

Insistió en que la estrategia mexicana consiste en obtener la mejor condición posible frente al resto de las economías que exportan a Estados Unidos, y destacó que exportar desde México es más barato que hacerlo desde cualquier nación asiática.

Asimismo, señaló que México y Canadá son actualmente los únicos países que mantienen el 85% de sus exportaciones a Estados Unidos sin aranceles.

Nueva etapa en el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial con Vidal Llerenas : pic.twitter.com/0QLzYdXmry — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 1, 2026

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