Morena arremete contra Somos MX: "Son reciclados del PRD y de la derecha"

Somos Mx es un grupo conformado por reciclados del PRD y de la derecha y el grupo de experredistas que está hoy en este nuevo partido es el que siempre pugnó por pactar con los gobiernos neoliberales y los que siempre encabezaban las pluris . Esa es la historia que ellos representan, aseguró la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.

Cuestionada sobre estos nuevos partidos, aseguró que en el país solo hay dos proyectos, el que representa la oposición y el de Morena y sus aliados, que priorizan el bienestar de la población.

"Es un reciclamiento de lo que fue el PRD y además de la derecha del PRD. Ese sector que hoy encabeza Somos Mx eran lo que siempre pactaron acordar con el PAN, los que siempre plantearon pactar con el gobierno en turno y eso fue parte de nuestras diferencias profundas", sentenció.

Acciones y postura de Morena ante la captura de Ismael El Mayo Zambada

Por lo que respecta a la presunta intervención del gobierno de Estados Unidos en la captura de Ismael El Mayo Zambada, la lideresa partidista aseguró que Morena respaldará absolutamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Precisó que se suman a la exigencia del gobierno federal de que haya respeto a la ciudadanía y que se den explicaciones sobre lo que pasó en la detención del narcotraficante, luego de que se dio a conocer que EU habría intervenido.

Proceso de selección y participación de aspirantes en Morena

Sobre el proceso de selección de los aspirantes a las coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación, Montiel Reyes explicó que la Comisión de Elecciones continúa con el proceso de revisión de los expedientes para determinar si hay documentos o algún requisito por entregar.

Asimismo, dejó en claro que se tienen que cumplir todos los postulados establecidos en la convocatoria de Morena y aclaró que se revisarán que ninguno tenga cuentas pendientes, de ningún tipo.

En este contexto, aseguró que es muy positiva la actitud tomada por el senador Félix Salgado Macedonio, que decidió no inscribirse para estas coordinaciones, pese a lo cual seguirá haciendo activismo en defensa del proyecto de la 4T.

Durante la conferencia semanal, la presidenta de Morena también aprovechó para felicitar a la selección mexicana por el papel que desempeñó en la Copa Mundial de Futbol.

"Agradecerles por todo su esfuerzo, por poner el ejemplo de que no hay que darse por vencido. Felicitamos a esta Selección que tiene muchos jóvenes, que son el ejemplo de que sí podemos y que los jóvenes pueden llegar muy lejos. Hemos demostrado lo que México puede hacer con el mundo, muy buen anfitrión", precisó.