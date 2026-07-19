Héctor Díaz Polanco renuncia a la presidencia de Morena a un mes del proceso electoral

A por más de un mes de que arranque formalmente el proceso electoral en la Ciudad de México, el presidente de Morena, Héctor Díaz Polanco, renunció a ese cargo.

Luego de que diputados locales y partidos aliados acusaran falta de operación política por parte de Díaz Polanco, finalmente anunció su separación de la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México, aunque aclaró que permanecerá dentro del partido y continuará como integrante de su Consejo Nacional y de su Consejo Consultivo.

Renuncia de Héctor Díaz Polanco a la presidencia de Morena CDMX

"Hoy anuncio el cierre de mi etapa al frente de Morena en la Ciudad de México. Quiero agradecer a todas y todos quienes me acompañaron en este proceso y reconocer el trabajo colectivo que hizo posible avanzar en la organización de nuestro movimiento.

"Una etapa concluye, pero anuncio mi separación del cargo de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en la Ciudad de México. Es un momento oportuno para hacerlo. Ha sido un honor", dijo en un video difundido en redes sociales.

Y aunque no detalló los motivos de su renuncia, aseveró que continuará con sus actividades académicas y asumirá nuevas tareas dentro del movimiento.

"Continúo mis actividades académicas, incluyendo la edición de un par de libros, y realizaré otras tareas en nuestro movimiento", acotó.

Además, enfatizó que sus convicciones y su militancia en Morena ni han sufrido ninguna mella. "No me alejo ni un milímetro de mis convicciones y de mi compromiso con la Cuarta Transformación. Sigo en el Consejo Nacional de Morena y en su Consejo Consultivo", refrendó.

Futuro del liderazgo de Morena en la Ciudad de México

Díaz Polanco dio a conocer también que sostuvo una conversación con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a quien agradeció su respaldo y amistad.

"Realicé una agradable plática con la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Como siempre, aproveché para manifestarle mi agradecimiento por su apoyo y amistad", añadió. También expresó su respaldo a la gestión de Brugada y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la renuncia de Díaz Polanco, ahora el Consejo Estatal deberá sesionar el nuevo presidente del partido en la capital, que se encargará de coordinar el proceso de selección de candidatos a diputados locales y alcaldes, de cara a las elecciones de 2027.

Entre los nombres que se barajan para este cargo está el del actual vocero de la bancada de Morena, Paulo García, quien desde hace meses encabeza la conferencia de prensa La Chilanguera, precisamente desde las instalaciones de la sede del partido en la capital.

Díaz Polanco nació en República Dominicana en 1944 y posteriormente se nacionalizó mexicano. Estudió Antropología en la UNAM y Sociología en El Colegio de México.