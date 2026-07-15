Las declaraciones de una legisladora de Morena encendieron las redes sociales y abrieron un nuevo debate sobre el papel del matrimonio en la sociedad mexicana.

Una publicación realizada desde su cuenta oficial provocó miles de reacciones, críticas y apoyos, al plantear una postura que cuestiona una de las instituciones civiles más arraigadas del país.

Aunque sus palabras generaron controversia, el trasfondo de su mensaje y su trayectoria política también han llamado la atención.

En Ovaciones te decimos quién es Gabriela Torres, la morenista que propone erradicar el matrimonio y qué fue lo que dijo.

FB: Gabriela Torres



Diputada de Morena propone erradicar el matrimonio

La diputada local de Morena en el Congreso de San Luis Potosí, Gabriela Torres, provocó una fuerte discusión en redes sociales tras afirmar que le gustaría que instituciones como el matrimonio desaparecieran, al considerar que representan una desventaja para las mujeres.

La legisladora publicó en su cuenta oficial de Facebook un mensaje que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas.

"Yo soñando con que se puedan erradicar instituciones como el matrimonio, donde tengo la firme convicción de que es la institución donde las mujeres salen perdiendo desde el momento 1, y resulta que se quieren meter nuevamente en el debate del voto femenino... que desquehaceradas".

La publicación dividió opiniones entre usuarios que respaldaron su postura y quienes la criticaron por cuestionar una figura jurídica que otorga derechos y obligaciones a las parejas.

Tras la ola de comentarios, la diputada restringió la posibilidad de responder a la publicación y, horas después, difundió un nuevo mensaje para defender su postura.

"Yo soy una mujer con pensamientos y convicciones con reivindicaciones de izquierda, sería incongruente pensar de forma diferente... lo sorprendente sí es que quienes se dicen de 'izquierda' sigan siendo tan conservadores en el fondo".

Facebook



Hasta ahora, Gabriela Torres no ha presentado una iniciativa de reforma para eliminar el matrimonio en San Luis Potosí ni ha anunciado un proyecto legislativo relacionado con esa figura jurídica, por lo que sus declaraciones corresponden a una postura personal expresada en redes sociales y no a una propuesta formal dentro del Congreso local.

El debate también alcanzó el ámbito político, donde distintos usuarios cuestionaron cómo podrían garantizarse derechos relacionados con herencias, seguridad social, patrimonio, custodia de hijos y otros efectos legales que actualmente regula el matrimonio civil.

¿Quién es Gabriela Torres?

Gabriela Torres es diputada local de Morena en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, donde forma parte de la actual Legislatura.

La legisladora se ha identificado públicamente con una agenda de izquierda y ha expresado en diversas ocasiones posturas relacionadas con los derechos de las mujeres, el feminismo y temas de igualdad.

Tras la controversia, Torres sostuvo que sus declaraciones son congruentes con sus convicciones políticas y rechazó las críticas de quienes, dijo, se consideran progresistas pero mantienen posturas conservadoras respecto a instituciones tradicionales como el matrimonio.

Aunque su publicación generó especulaciones sobre una posible reforma, hasta el momento no existe registro de una iniciativa presentada en el Congreso potosino para abolir el matrimonio civil.

San Luis Potosí registra más matrimonios que el promedio nacional

La polémica surgió en un contexto en el que las cifras muestran una realidad distinta en la entidad.

De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa nacional de matrimonios ha disminuido en las últimas dos décadas.

Mientras en 2005 las personas casadas representaban el 47.6% de la población de 15 años y más, para 2025 el porcentaje descendió a 36.3%, al tiempo que aumentaron las uniones libres.

Sin embargo, San Luis Potosí se mantiene por encima del promedio nacional en la tasa de matrimonios. La entidad registra 5.1 matrimonios por cada mil habitantes, superior al promedio nacional de 4.9, ubicándose por encima de estados como Veracruz, Guanajuato, Durango, Sinaloa, Nayarit, Campeche y Tabasco.





Gabriela Torres responde a polémica

Luego de que sus declaraciones se viralizaran y generaran un intenso debate en redes sociales, la diputada local de Morena volvió a pronunciarse sobre el tema mediante una historia publicada en sus redes sociales.

Lejos de ofrecer una disculpa o matizar sus comentarios, la legisladora reaccionó con un mensaje en tono irónico, haciendo referencia a la controversia que provocaron sus publicaciones.

"Por bocona. La mil veces funada. Toy llorando, pero de risa, créanme", compartió

La publicación fue interpretada por usuarios como una respuesta a las críticas que recibió tras manifestar que sueña con "erradicar instituciones como el matrimonio".

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