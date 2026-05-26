Maru Campos acusa persecución de Javier Corral y Morena; ¿De qué se le señala?

La tensión política entre PAN y Morena volvió a escalar en medio de acusaciones, citatorios y señalamientos que han colocado a la gobernadora María Eugenia Campos Galván en el centro de una nueva controversia nacional.

En un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal aseguró que enfrenta una ofensiva política impulsada desde el poder federal, en un episodio que revive viejos enfrentamientos con el senador Javier Corral Jurado y reabre uno de los capítulos más polémicos de la política chihuahuense.

La gobernadora afirmó que en las últimas semanas han aumentado las acciones legales en su contra, incluyendo una nueva audiencia y solicitudes relacionadas con investigaciones federales.

En Ovaciones te decimos de qué trata la denuncia que Javier Corral presentó en contra de la panista Campos.

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Maru Campos es citada por segunda vez para comparecer

De acuerdo con lo expresado por Maru Campos, la mandataria estatal recibió un segundo citatorio para acudir a una audiencia en la Ciudad de México derivada de una denuncia presentada por Javier Corral.

La acusación estaría relacionada con un presunto secuestro ocurrido durante el intento de ejecución de una orden de aprehensión contra el ex gobernador.

En el video difundido por Maru Campos, la gobernadora sostuvo que existe una estrategia coordinada para presionarla políticamente.

"En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del Poder Federal. Me acusan de delitos sin una sola prueba por haber desmantelado un arco laboratorio", señaló.

"Ya formalizaron la solicitud de juicio político para destituirme", aseguró Campos.

Además del nuevo citatorio, la panista enfrenta acusaciones federales, solicitudes de juicio político y el intento de reactivar casos que, según dijo, ya habían sido cerrados.

Campos afirmó que no se esconderá de las investigaciones y aseguró que responderá legalmente a cada uno de los procedimientos abiertos en su contra.

También insistió en que continuará al frente de su administración pese a las controversias.

"Me citan inconstitucional a comparecer ante el Ministerio Público Federal. Y ahora intentan reabrir un caso que ya estaba cerrado", remarcó.

Quiero platicarles algo que hoy está ocurriendo, porque es lamentablemente increíble y terrible.



En las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder.

Y hace unas horas recibí un citatorio para otra audiencia por una denuncia que presentó Javier Corral en... pic.twitter.com/HsYeQd6qzj — Maru Campos (@MaruCampos_G) May 27, 2026

De qué acusa Javier Corral a Maru Campos

De acuerdo con lo mencionado por la militante del PAN, Corral presentó una denuncia ante las autoridades "por supuesto secuestro".

"Esto, cuando se intentó ejecutar una orden de aprehensión por peculado y desvío de recursos en su contra y fue cuando intervinieron aquellos altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para impedirlo. ¿Lo recuerdan? Sí, el muy vergonzoso caso del bar Gin Gin", declaró Maru.

"Sí, el mismo (donde) Javier Corral (...) huyó y que ahora presume reuniones con Izunza, acusado de vínculos con el narcotráfico y con solicitud de extradición y él mismo afirma que se sienta con él", dijo.

Qué desató el pleito entre Maru Campos y Morena

La confrontación entre la gobernadora de Chihuahua y Morena tiene antecedentes desde el inicio de la actual administración estatal.

Las diferencias se intensificaron por investigaciones judiciales, disputas políticas y críticas constantes entre funcionarios estatales y figuras cercanas a la llamada Cuarta Transformación.

Maru Campos acusó directamente a Morena y al gobierno federal de aplicar un "doble rasero", al perseguir a opositores mientras, según sus palabras, se protege a personajes afines al oficialismo. La mandataria aseguró que las acciones en su contra buscan frenar a un gobierno opositor.

"A mí se me persigue por todo y por nada, a otros que enfrentan señalamientos graves y documentados se les protege, se les libera, se les encubre y se les deja en paz.

Al opositor se le persigue, al compañero se le protege, ese es el doble rasero de Morena y de la 4T", acusó la panista.

"Voy a dar la cara, yo no me escondo (...) no puedo ni debo callar, tengo el derecho y el deber de decir lo que veo, un uso faccioso del aparato del estado para perseguir a quien piensa distinto cuando lo habíamos visto.

"No le tengo miedo a la verdad, le tengo respeto a la ley. Voy a usar la ley, toda la ley para defender a Chihuahua y defenderme a mí", concluyó.

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