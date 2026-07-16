Pedro Haces busca cambiar el rumbo de la Agenda 2030 ¿Qué propuso en la ONU?

Ante los desafíos económicos, sociales y ambientales que enfrentan las naciones, los parlamentos han cobrado un papel cada vez más relevante para convertir los compromisos internacionales en acciones concretas.

En ese escenario, un legislador mexicano llevó a la sede de las Naciones Unidas una serie de propuestas que buscan fortalecer la cooperación internacional y acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, planteando una visión que apuesta por leyes, presupuestos y mecanismos efectivos para transformar los acuerdos globales en beneficios para la ciudadanía.

En Ovaciones te decimos qué propuestas llevó el legislador Pedro Haces a la ONU.





Pedro Haces lleva a la ONU propuestas para fortalecer la Agenda 2030

Durante el Foro Parlamentario de la Unión Interparlamentaria (UIP), celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, el diputado federal Pedro Haces Barba participó en los trabajos del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF 2026), considerado el principal espacio internacional para evaluar el avance de la Agenda 2030.

Ante representantes parlamentarios de diversos países, el legislador sostuvo que los acuerdos internacionales requieren de congresos comprometidos para convertirse en resultados tangibles.

"Los gobiernos negocian acuerdos internacionales; los parlamentos somos quienes los convertimos en leyes, presupuestos, derechos y mecanismos de supervisión", afirmó durante su intervención.

Pedro Haces destacó que el desarrollo sostenible depende de instituciones con capacidad para generar consensos de largo plazo y traducir los compromisos internacionales en políticas públicas que impacten directamente en la calidad de vida de la población.

Las propuestas de Pedro Haces para impulsar ciudades sostenibles

En el panel "Ciudades y Comunidades Sostenibles", el legislador mexicano aseguró que el desarrollo urbano debe evaluarse por el bienestar que genera para las personas y no únicamente por el crecimiento de su infraestructura.

"Una ciudad moderna no es la que tiene los edificios más altos; es la que no deja a nadie atrás", expresó.

Durante su participación presentó tres propuestas dirigidas a la comunidad parlamentaria internacional:

Impulsar leyes acompañadas de presupuestos suficientes para hacer posible el desarrollo urbano sostenible.

Crear una Red Parlamentaria Internacional de Ciudades Sostenibles , con el objetivo de intercambiar experiencias legislativas y mejores prácticas entre congresos de distintos países.

Incorporar criterios de justicia social en la evaluación de los proyectos urbanos financiados con recursos públicos, priorizando a las personas y comunidades con mayores necesidades.

Pedro Haces propone mayor cooperación parlamentaria

En otro de los diálogos dedicados a la implementación de la Agenda 2030, Pedro Haces llamó a fortalecer la cooperación entre parlamentos para acelerar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y comenzar a construir el marco internacional que dará continuidad a la Agenda 2030 una vez concluido ese periodo.

Como parte de su intervención, Haces propuso lo siguiente:

Establecer mecanismos permanentes de seguimiento parlamentario a los ODS

de a los Incorporar evaluaciones obligatorias sobre el impacto de los presupuestos públicos en materia de desarrollo sostenible

sobre el impacto de los públicos en materia de Iniciar una conversación global para diseñar la agenda internacional posterior a 2030 con una participación más amplia de los poderes legislativos y de la sociedad.

Durante su mensaje, el diputado enfatizó que el desarrollo sostenible exige instituciones cercanas a la ciudadanía, con capacidad para construir acuerdos duraderos.

"El futuro no se declara; el futuro se construye", señaló.

La participación de Pedro Haces en la sede de las Naciones Unidas formó parte de la agenda internacional que desarrolló durante los últimos días en Washington y Nueva York.

Asimismo, Haces sostuvo reuniones de trabajo enfocadas en el fortalecimiento de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, el seguimiento al T-MEC y la cooperación parlamentaria internacional.

El legislador destacó que la presencia de México en este tipo de foros fortalece el intercambio de experiencias legislativas, impulsa la colaboración entre parlamentos y contribuye a generar soluciones compartidas frente a los principales retos económicos, sociales y ambientales que enfrenta la comunidad internacional.

Con ello reafirmó el compromiso de promover un Parlamento mexicano más activo en la construcción de leyes y políticas públicas alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible.

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