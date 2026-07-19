¿Justicia para todos? PAN acusa persecución política y exige investigar a Marina del Pilar

Luego de la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, solicitó al gobierno federal aplicar la ley de manera pareja para todos, sin importar los colores o afiliaciones partidistas.

PAN exige aplicación pareja de la ley sin visos políticos

"La ley tiene que aplicarse de la misma forma para todas y todos los mexicanos sin que haya ningún tipo de viso político", enfatizó.

Asimismo, solicitó a las autoridades competentes llevar a cabo una investigación a la gobernadora de Baja California sobre las acusaciones en su contra y que pida licencia a su cargo.

Romero aseveró que es curioso que, en medio de la crisis actual, en la cual políticos morenistas son vinculados con el crimen organizado y hay investigaciones que lo sustentan, el gobierno de Morena inicie una cacería de brujas contra políticos de oposición.

"¿Hasta dónde va a llegar la complicidad del gobierno de cuarta de seguir protegiendo a gobernantes del partido guinda que tienen vínculos con el narcotráfico y de perseguir a políticos de oposición?", cuestionó.

Los hechos ocurridos hoy en torno al exgobernador Ernesto Ruffo deben esclarecerse y la autoridad debe actuar conforme a la ley.



No permitiremos que este episodio se utilice para desviar la atención. Seguiremos exigiendo que se investiguen a fondo los señalamientos contra la... pic.twitter.com/Nx7jYFolZc — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) July 16, 2026

PAN pide investigar a gobernadora Marina del Pilar Ávila

No obstante, precisó que corresponde a Ernesto Ruffo Appel aclarar los señalamientos que existen en su contra conforme a derecho y con pleno respeto al debido proceso, pero resulta preocupante que el mismo rigor no se observe en otros casos donde existen graves acusaciones que permanecen sin consecuencias.

Romero Herrera exigió al gobierno que deje de negociar la ley y el estado de derecho en México y que de una vez por todas la presidenta de la República muestre disposición y compromiso con la ciudadanía para que las autoridades competentes juzguen a políticos que han propagado muerte y adicciones tanto en México como en Estados Unidos.

En ese sentido, Romero Herrera reiteró que, si la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila no tiene nada que ocultar, por las llamadas en donde se le escucha hablar con autoridades norteamericanas para brindar información de seguridad nacional, solicite licencia a su cargo y sea investigada por la Fiscalía General de la República.

"Lo que hemos escuchado en voz de la gobernadora de Baja California no es un caso aislado, es la confirmación de lo que el PAN ha denunciado sistemáticamente: la política de abrazos, no balazos no era ineptitud, es un pacto de impunidad con los grupos criminales", insistió.

Además, el panista expresó su preocupación por el funcionamiento del nuevo Poder Judicial derivado de la elección judicial, cuyos resultados fueron ampliamente cuestionados.

Señaló que la sustitución del juez que inicialmente negó las órdenes de aprehensión y la posterior designación de un nuevo juzgador que las concedió, alimenta la percepción de que existen "jueces del acordeón" y decisiones judiciales sujetas a intereses políticos, cuando la impartición de justicia debe ser plenamente independiente.

El dirigente nacional advirtió que el PAN no permitirá que la soberanía del país se entregue a cambio de impunidades particulares. Adelantó que Acción Nacional presentará las denuncias correspondientes y exigirá que el Congreso de la Unión llame a comparecer a los funcionarios responsables de este atropello a la soberanía nacional.

Finalmente, reiteró su llamado a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo a que rompa el narco pacto y extradite a Estados Unidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya por sus vínculos con el narcotráfico.