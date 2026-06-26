PAN presenta 111 soluciones para "salvar México"; estos son sus principales ejes

Cadena perpetua para funcionarios coludidos con el crimen organizado, una mega cárcel para delincuentes de alta peligrosidad y la reducción del IVA al 10% son algunas de las propuestas que integran las 111 Soluciones para México, el plan con el que el Partido Acción Nacional (PAN) busca relanzarse rumbo a las elecciones de 2027.

Durante la presentación del proyecto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, aseguró que el paquete de iniciativas busca responder a los principales problemas que enfrenta el país, especialmente en materia de seguridad, economía y combate a la corrupción.

Seguridad: drones, cárceles y combate al crimen organizado

Entre las propuestas más destacadas en materia de seguridad se encuentran la creación de una estrategia basada en tecnología, el uso de drones para vigilancia y el fortalecimiento de corporaciones policiales.

También se plantea la construcción de una mega prisión para delincuentes de alta peligrosidad y el endurecimiento de sanciones contra servidores públicos vinculados con el crimen organizado.

Asimismo, el PAN propone esquemas de denuncia ciudadana mediante plataformas digitales para facilitar la participación en la denuncia de delitos.

Economía: reducción de impuestos y cambios fiscales

En el eje económico, el partido plantea reducir el IVA del 16 al 10 %, así como disminuir impuestos como el IEPS en combustibles.

Además, se propone exentar del pago de ISR a trabajadores de menores ingresos y eliminar cargas fiscales en prestaciones como el aguinaldo, con el argumento de incrementar el ingreso disponible de las familias.

Salud: regreso de un modelo tipo Seguro Popular

En materia de salud, el PAN propone la creación de un esquema conocido como "Seguro Popular 2.0", con el objetivo de ampliar la cobertura médica para personas sin acceso a seguridad social.

La iniciativa plantea garantizar atención médica y acceso a medicamentos bajo un modelo de cobertura universal.

Energía y Estado: cambios en empresas públicas

Modificar el modelo energético del país, incluyendo la posibilidad de reconfigurar proyectos estratégicos del sector, así como impulsar la participación privada en áreas clave.

? PAN PROPONE CADENA PERPETUA PARA NARCOPOLÍTICOS... EN UNA MEGACÁRCEL ESTILO BUKELE



El PAN presentó su paquete "Soluciones para México".



Son 111 propuestas con las que busca relanzarse rumbo a 2027.



En seguridad, Jorge Romero propuso cadena perpetua para narcopolíticos.... pic.twitter.com/BnghtGdPSv — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) June 26, 2026

Con este paquete de 111 propuestas, el PAN busca marcar su agenda política de cara a las elecciones de 2027, apostando por iniciativas centradas en seguridad, economía, salud y combate a la corrupción como parte de su estrategia para recuperar terreno frente a Morena