Entran en vigor reformas para blindar elecciones y ajustar comicios judiciales

El Gobierno de México informó que ya entraron en vigor tres reformas aprobadas durante el periodo extraordinario del Congreso, entre ellas modificaciones al proceso de elección del Poder Judicial, un mecanismo para revisar la integridad de candidaturas y nuevas causales de nulidad electoral por intervención extranjera.

Durante la conferencia matutina, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las reformas fueron publicadas el 2 de junio en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación y comenzaron a surtir efectos este miércoles.

La modificación de mayor alcance político cambia la fecha de la siguiente elección judicial. Los comicios previstos para 2027 se trasladarán a 2028 con el argumento de evitar que coincidan con una de las jornadas electorales más grandes del país y facilitar que la ciudadanía conozca a los aspirantes.

Reducción del número de candidaturas

Además, la reforma reduce el número de candidaturas que aparecerán en las boletas, simplifica su diseño e incorpora criterios homologados para la evaluación de aspirantes, incluido un examen de conocimientos para quienes busquen competir por cargos judiciales.

REFORMA ELECTORAL.

La reforma reduce el número de candidaturas que aparecerán en las boletas. Foto: Presidencia

Otro de los cambios crea un mecanismo de verificación de integridad para candidaturas postuladas por partidos políticos. El Instituto Nacional Electoral fungirá como enlace entre los partidos y las autoridades de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y sistema financiero.

La información será entregada de manera voluntaria por los partidos y, en caso de detectarse un "riesgo razonable", la autoridad lo notificará bajo criterios de confidencialidad para que cada instituto político decida si mantiene o no la candidatura. El gobierno sostuvo que el INE no investigará ni determinará registros, sino que actuará únicamente como conducto institucional.

Blindaje contra la injerencia extranjera

La tercera reforma incorpora a la Constitución la posibilidad de anular elecciones federales o locales cuando se acredite una intervención extranjera que influya en los resultados.

Aunque la prohibición de injerencia externa ya estaba contemplada en la Carta Magna, la novedad radica en la consecuencia jurídica. A partir de ahora, los tribunales electorales podrán declarar la nulidad de una elección si se demuestra una afectación proveniente del exterior.

El gobierno rechazó las críticas sobre una posible discrecionalidad en la aplicación de la norma y aseguró que los criterios específicos, estándares de prueba y procedimientos deberán definirse en la legislación secundaria, la cual deberá discutirse en un plazo máximo de 90 días.

Las tres reformas fueron respaldadas por Morena, PT y Partido Verde, mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra durante su paso por el Congreso.