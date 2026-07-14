"No será el único audio": Monreal defiende a Marina del Pilar y pide investigar espionaje

La controversia en torno a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sigue escalando y ahora sumó un nuevo capítulo con las declaraciones del diputado federal Ricardo Monreal, quien lanzó una advertencia que encendió nuevamente el debate político.

Mientras continúan las reacciones por la difusión de conversaciones privadas atribuidas a la mandataria, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados consideró que el caso va más allá del contenido de los audios y puso el foco en la forma en que fueron obtenidos, dejando entrever que la polémica podría estar lejos de terminar.

En Ovaciones te decimos qué fue lo que dijo el morenista Monreal sobre el caso de la gobernadora de Baja California.





Monreal pide investigar el espionaje y lanza advertencia

Ricardo Monreal respaldó públicamente a Marina del Pilar y sostuvo que la gobernadora debería presentar una denuncia penal por el presunto espionaje del que, afirmó, ha sido víctima.

Durante una conferencia de prensa, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) calificó como "repugnable" cualquier intervención ilegal de comunicaciones privadas y aseguró que este tipo de prácticas no deben normalizarse.

"Toda labor de espionaje es repugnable. Ella ha sido motivo de espionaje ilegal. Yo en el pasado he sido espiado y por eso repudio cualquier acción de este tipo. Creo que la gobernadora debería denunciar penalmente el espionaje. Obtener estos audios de manera ilegal no puede permitirse", declaró.

El legislador consideró que el reconocimiento de Marina del Pilar sobre la autenticidad de su voz fue un acto de honestidad y sostuvo que, de acuerdo con la información expuesta por el Gobierno federal, las conversaciones difundidas no revelan información clasificada ni configuran un delito.

Sin embargo, lanzó una advertencia que llamó la atención.

"Si estaba siendo espiada ilegalmente, no va a ser el único audio, me temo. Ella debería aclararlo", expresó Monreal al considerar que quienes realizaron las grabaciones podrían contar con más material.

Asimismo, rechazó que exista motivo para solicitar que la gobernadora pida licencia a su cargo mientras continúan las investigaciones, al señalar que esa decisión corresponde exclusivamente a ella.

¿Qué audios de Marina del Pilar se filtraron?

La polémica comenzó tras la publicación de dos audios atribuidos a Marina del Pilar Ávila, difundidos por el periodista Héctor de Mauleón.

En las grabaciones se escucha una conversación con personas que presuntamente se presentan como intermediarios o representantes de autoridades estadounidenses. Durante el diálogo se menciona la cancelación de su visa, posibles investigaciones e incluso una eventual extradición.

En uno de los fragmentos también se escucha a la gobernadora afirmar que estaría dispuesta a compartir información relacionada con las mesas de seguridad en las que participa Baja California, declaraciones que generaron críticas de la oposición y un intenso debate público.

Tras la difusión del material, Marina del Pilar confirmó que sostuvo esa conversación, aunque aseguró que se trató de un diálogo privado con personas que nunca acreditaron oficialmente representar a autoridades de Estados Unidos.

La mandataria sostuvo que cualquier referencia a cooperación se enmarca en la coordinación institucional que mantiene Baja California con agencias mexicanas y estadounidenses por tratarse de un estado fronterizo, y negó haber cometido alguna irregularidad.

Harfuch descarta que existiera información confidencial

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló que los gobernadores no tienen acceso a información clasificada de seguridad nacional, por lo que descartó que las conversaciones difundidas comprometieran datos sensibles del Gobierno federal.

En el mismo sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el origen de las filtraciones y llamó la atención sobre la manera en que conversaciones privadas llegaron al espacio público.

"No sé cómo llegan estas llamadas de teléfono, quién quiere filtrar esta información; vale la pena preguntarlo", declaró durante su conferencia matutina.

Morena cierra filas en defensa de Marina del Pilar

Las principales figuras de Morena han respaldado a la gobernadora desde que estalló la controversia.

Además de Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo que el caso no representa una vulneración a la seguridad nacional y marcó diferencias con otros episodios políticos.

La dirigente recordó que, de acuerdo con Omar García Harfuch, no existe evidencia de que Marina del Pilar haya cometido algún delito y aseguró que los integrantes del movimiento mantienen su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Por su parte, Monreal insistió en que las grabaciones no muestran conductas ilícitas y reiteró que el verdadero tema a investigar es la posible intervención ilegal de las comunicaciones de la mandataria.