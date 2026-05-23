Rocha Moya reaparece tras citatorio de la FGR: "No tengo nada que temer"

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reaparecióeste sábado después de que se diera a conocer públicamente que fue citado por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario informó que fue requerido por autoridades federales para comparecer ante la dependencia, aunque no detalló el motivo del citatorio.

"Hoy, en horas de la mañana, recibí citatorio para comparecer ante la Fiscalía General de la República".

En el mismo mensaje, Rocha Moya aseguró que enfrentará el proceso con tranquilidad y afirmó que no tiene nada que ocultar.

"Le digo a las y los sinaloenses, a las y los integrantes de nuestro movimiento de transformación, a nuestra líder y Jefa del Estado mexicano: soy un hombre probo y que no tiene nada que temer. Mi biografía testimonia lo que soy", expresó.

El gobernador también señaló que acudirá al llamado de la FGR "con la frente en alto" y aseguró confiar en que la verdad prevalecerá.

"Atenderé el requerimiento que me ha sido formulado por la FGR con la frente en alto y con la certeza de que la verdad habrá de prevalecer".

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los citatorios dirigidos tanto a Rocha Moya como a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Aseguró que de acuerdo con la información proporcionada por la propia Fiscalía, se trata únicamente de procedimientos relacionados con investigaciones en curso.

"Entiendo, por lo que le informó la fiscal a la secretaria de Gobernación, que son procedimientos de las investigaciones que están haciendo para el caso de Chihuahua y Sinaloa. Es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento", explicó.