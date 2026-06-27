Morena enfrenta división interna: políticos mexicanos habrían empezado a informar a EU

De acuerdo con información publicada por The New York Times en Español, distintos funcionarios mexicanos en activo ( incluidos legisladores y gobernadores vinculados al partido en el poder, Morena) habrían establecido contactos discretos con autoridades de Estados Unidos para compartir información sobre otros actores políticos en México.

El fenómeno ocurre en un contexto de creciente presión de investigaciones estadounidenses sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos y el crimen organizado, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre dentro del propio partido gobernante.

Esta colaboración no sería aislada: al menos una decena de políticos habría sostenido acercamientos o conversaciones iniciales con autoridades estadounidenses, en algunos casos motivados por el temor a ser incluidos en futuras investigaciones.

El ex administrador interino de la DEA, Derek Maltz, señaló que la combinación de funcionarios mexicanos colaborando y la detención de miembros del crimen organizado bajo custodia de Estados Unidos podría derivar en procesos judiciales de alto nivel.

"Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas", declaró.

Analistas advierten que este tipo de contactos representa una señal de fractura interna dentro de Morena, ya que algunos integrantes del partido habrían optado por buscar protección o acuerdos con autoridades extranjeras, en lugar de mantener una postura de unidad frente a las investigaciones.

Esta situación contrasta con la postura pública de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha criticado las indagatorias estadounidenses al considerarlas una posible injerencia en la política interna del país, especialmente cuando involucran a figuras cercanas a su partido y a la estructura política heredada del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

La cooperación entre ambos países en materia de seguridad ha crecido en los últimos años, lo que incluye intercambio de inteligencia y operativos contra líderes del crimen organizado, pero se advierte que las investigaciones contra políticos en funciones han elevado la tensión política al interior del oficialismo.

En este escenario, la posible colaboración de funcionarios mexicanos con Estados Unidos no solo abre un nuevo frente diplomático, sino que también sugiere una ruptura en la política de Morena, donde comienzan a emerger divisiones entre quienes respaldan el discurso del gobierno y quienes buscan negociar directamente con autoridades estadounidenses.

Con información de The New York Times en Español.