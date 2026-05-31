Mensaje presidencial refleja preocupación por crisis de credibilidad, acusa Castañeda Hoeflich

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República, Clemente Castañeda Hoeflich, criticó el mensaje emitido por la presidenta de México en torno a las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos contra funcionarios mexicanos.

"Más que un ejercicio de rendición de cuentas, el mensaje de la presidenta refleja la enorme preocupación que hay en Palacio Nacional frente a una crisis política que hace agua su credibilidad", expresó el legislador a través de sus redes sociales.

Castañeda Hoeflich señaló que, aunque es legítimo cuestionar los intereses de Estados Unidos al formular acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios, también debe analizarse el desempeño de las autoridades locales frente a la inseguridad.

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Clemente Castañeda



"Dice que es legítimo dudar de los intereses de EEUU al acusar al gobernador de Morena en Sinaloa y a otros funcionarios. Pero ¿acaso el Gobierno federal no cuestiona los resultados de su propio gobernador en una de las entidades más golpeadas por el crimen?", cuestionó.

El senador de Movimiento Ciudadano también sostuvo que en el mensaje presidencial no hubo autocrítica respecto a los señalamientos.

"La Jefa del Ejecutivo federal decidió seguir la costumbre de culpar a otros sin una sola línea de autocrítica, usando el concepto de soberanía nacional como escudo para minimizar las acusaciones", afirmó.

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