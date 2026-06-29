Senado turna nombramiento de Esteban Moctezuma como embajador

El nombramiento de Esteban Moctezuma Barragán como embajador de México ante el Reino de Bélgica y la Unión Europea fue turnado a la Primera Comisión del Senado, donde se prevé que sea aprobado para posteriormente ser ratificado por el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión durante la sesión del próximo 1 de julio.

Senado analiza nombramiento de Esteban Moctezuma

Moctezuma Barragán se desempeñó como embajador de México en Estados Unidos de febrero de 2021 a mayo de 2026 y ahora fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para encabezar la representación diplomática mexicana ante Bélgica y la Unión Europea.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que el órgano legislativo recibió el oficio enviado por el Ejecutivo federal con la designación del exsecretario de Educación Pública como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Representación diplomática ante Bélgica, Unión Europea y Luxemburgo

La propuesta también establece que, de manera concurrente y una vez que se obtenga el beneplácito correspondiente, Moctezuma Barragán asumirá la representación de México ante el Gran Ducado de Luxemburgo.

Durante la sesión de este lunes, la Presidencia de la Comisión Permanente dio cuenta del nombramiento y lo remitió directamente a la Primera Comisión para su análisis y elaboración del dictamen.

Si se cumple la ruta legislativa prevista, el dictamen será avalado por la Primera Comisión y posteriormente sometido a votación del Pleno de la Comisión Permanente el 1 de julio, con lo que quedará formalmente ratificado el nuevo encargo diplomático.