Netflix sube sus precios en abril 2026: estos serán los nuevos costos en México | Foto: Arte de Canva

Netflix aumentará sus precios a partir de abril de 2026. Consulta cuánto costarán los planes en México y qué cambios aplican para los usuarios

¡Atención usuarios de Netflix! A partir de abril de 2026, la plataforma anunció un aumento en los precios de todas sus suscripciones, noticia que comenzó a difundirse mediante correos electrónicos enviados a los usuarios.

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El ajuste impactará directamente en el costo mensual de cada cuenta, dependiendo del tipo de plan contratado, por lo que los usuarios deberán revisar cuánto pagarán en su siguiente facturación.

¿Cuánto costará Netflix a partir de abril?

El incremento en las tarifas será de entre 20 y 40 pesos mensuales, marcando un nuevo ajuste en la estrategia de precios de la plataforma en México.

Con este cambio, el plan estándar con anuncios pasará de 119 a 139 pesos al mes, mientras que el plan estándar sin anuncios aumentará de 249 a 269 pesos mensuales, ambos con un incremento de 20 pesos.

Por su parte, el plan premium tendrá el mayor aumento, pasando de 329 a 369 pesos al mes, es decir, 40 pesos más, posicionándose como el plan más caro de la plataforma.

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Este plan premium ofrece beneficios como calidad 4K, audio espacial y reproducción en múltiples dispositivos al mismo tiempo, lo que justifica su costo más elevado frente a otras opciones.

Cambios en usuarios extra

Otro ajuste importante es para los llamados miembros extra, es decir, quienes usan la cuenta fuera del hogar principal. A partir de abril, estos usuarios deberán pagar 10 pesos adicionales por cada perfil, sin importar si el plan es con anuncios o sin anuncios.

Fecha de entrada en vigor

Aunque las notificaciones comenzaron a enviarse desde el 13 de marzo de 2026, se espera que los nuevos precios entren en vigor el 13 de abril, momento en el que los usuarios verán reflejado el incremento en su facturación mensual.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Netflix ajusta sus tarifas. El último incremento ocurrió en 2024, además de que en septiembre pasado eliminó su plan básico de 99 pesos, migrando a esos usuarios al esquema con anuncios.