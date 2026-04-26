Nuevo Tren al AIFA: inicia servicio Felipe Ángeles con conexión metropolitana en CDMX

El gobierno federal puso en operación el tren Felipe Ángeles que conecta Buenavista con el AIFA en 41 kilómetros. La obra integra transporte público, reduce tiempos de traslado y amplía la movilidad.

El gobierno federal inició la operación del tren Felipe Ángeles, infraestructura que conecta la terminal Buenavista de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en un recorrido de 41 kilómetros. El sistema articula transporte metropolitano y busca reducir tiempos de traslado hacia la terminal aérea.

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“El recorrido está diseñado para 43 minutos, aunque en el inicio de operaciones será cercano a 60 minutos”, informó Andrés Lajous durante la presentación del proyecto.

La obra incorpora 24 kilómetros de nueva vía electrificada y aprovecha infraestructura existente entre Buenavista y Lechería. El trayecto incluye 10 estaciones totales, con seis nuevas en el ramal hacia el aeropuerto. La operación contempla trenes con capacidad de 719 pasajeros, acoplables para superar los mil 400 usuarios en horarios de alta demanda.

El sistema se conecta con la línea B del Metro, tres líneas de Metrobús y el sistema Ecobici en la Ciudad de México, además del Mexibús y transporte local en el Estado de México. Los Centros de Transferencia Modal permiten integración con rutas alimentadoras en municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

“Vamos a iniciar con cuatro trenes en servicio y una frecuencia de 30 minutos, con objetivo de reducirla a 12 minutos”, señaló Jorge Mendoza Sánchez sobre la operación inicial.

El proyecto estima una demanda inicial de 57 mil pasajeros diarios con capacidad de crecimiento superior a 80 mil. La tarifa promocional será de 45 pesos desde Buenavista al aeropuerto y de 11.50 pesos en estaciones intermedias durante el primer mes de operación.

La infraestructura incorpora accesibilidad universal con elevadores, guías táctiles y acceso a nivel en trenes. El sistema cuenta con 294 cámaras de vigilancia, 448 bocinas y control de tráfico ferroviario mediante tecnología europea para regulación de velocidad y distancia entre trenes.

La obra incluyó trabajos complementarios como reencarpetado de vialidades, iluminación, senderos seguros y construcción de puentes vehiculares y peatonales. También se integraron 32 intervenciones artísticas en el entorno urbano y adecuaciones para conexión futura hacia Pachuca.

El proyecto fue ejecutado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y empresas asociadas. La construcción generó 2 mil 200 empleos y busca impulsar el desarrollo económico y urbano en la zona norte del Valle de México.