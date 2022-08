Obtienen 6 aspirantes 119 puntos en examen de ingreso a licenciatura de la UNAM

PATRICIA RAMÍREZ

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que en el pasado proceso de selección para ingresar al nivel licenciatura obtuvieron 119 aciertos en su examen, que constó de 120 reactivos.

Andrea Guadalupe Hernández Hernández, Karla Naomi Ramírez Guzmán, Vidal Efrén Reyes Rodríguez, Braulio Piñera Lerdo de Tejada, Bogdan Sergio Choque Demyanchenko y Emilio Valentino Ordóñez Rosas, son los aspirantes con los puntajes más altos e iniciarán sus estudios el próximo 8 de agosto.

Hernández Hernández vive en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a seis horas vía terrestre de la Ciudad de México e ingresará a la Facultad de Medicina de manera presencial, para estudiar la dinámica de la anatomía, la fisiología del cerebro humano, por ejemplo, a fin de cumplir su sueño de generar conocimiento para ayudar a otras personas.

“Estoy emocionada, tengo mucho tiempo que no acudo presencialmente a una escuela, y las clases en línea me parecen tediosas, me daban sueño, me distraía el teléfono, entonces es diferente tener a una persona frente a ti, poder notar sus expresiones, su tono de voz, preguntarle directamente”, señaló.

Por su lado, Bogdan Sergio Choque Demyanchenko radica en el estado de Michoacán y anticipa que vivirá algo totalmente desconocido cuando acuda al campus central de Ciudad Universitaria, donde comenzará su formación como ingeniero aeroespacial en la Facultad de Ingeniería. “Tengo un familiar un poco lejano que fue mecánico de aviones militares, me habló de eso y me parece bastante interesante”, mencionó al referirse a su vocación.

El joven detalló que sus pasatiempos son practicar tenis, elaborar maquetas y leer, comentó que sus padres son inmigrantes. “Mi madre es de Rusia, entonces era la Unión Soviética, y mi padre es de Bolivia, por lo que es importante para mí ingresar a la UNAM porque no es la clase de oportunidad que esté a la mano”, dijo.

Por su lado, Emilio Valentino Ordóñez Rosas tenía definido, desde la víspera de la pandemia, su interés por la medicina porque conjunta y remite a todas las ciencias: Biología, Química, Física, por ejemplo.

El estudiante capitalino, quien ingresará a la Facultad de Medicina, destacó que se siente confiado de obtener un buen puntaje en el examen de admisión: “incluso pensé que iba a tener los 120 aciertos, solo me falló una; la confianza me la dio haberme preparado casi seis meses antes, me dio gusto quedarme porque además de ser una escuela muy prestigiosa a nivel internacional, la UNAM en mi casa es lo máximo y eso aumentó mi deseo de pertenecer a ella”.

Vidal Efrén Reyes Rodríguez tiene 25 años de edad, es egresado de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 8 Miguel E. Schulz y es cirujano dentista, por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, y mientras estudiaba se interesó por materias médicas que ahora podrá profundizar en su segunda licenciatura de médico cirujano.

“Quiero ejercer lo que ya sé, pero con la pandemia era muy riesgoso”, refirió con respecto a los años en que terminó el servicio social en línea. Contento con los resultados de su examen y que estudiará en Ciudad Universitaria, reconoció que ahora en Medicina tendrá un nuevo panorama para el futuro, será una nueva experiencia.

A sus 19 años de edad, Braulio Piñera Lerdo de Tejada tuvo dos experiencias previas en las que abandonó los estudios al sentirse insatisfecho en la carrera de Finanzas y Contaduría, la cual inició en la Universidad Anáhuac; y Administración, que dejó trunca en la Escuela Bancaria y Comercial.

“Soy bueno para las matemáticas, así que primero me incliné a esa área. Pero quería algo diferente, generar un impacto positivo en el mundo. Conociendo mi sentir, un amigo me sugirió estudiar Psicología y aquí estoy por empezar esta nueva aventura. Me gustaría en especial dedicarme a la Psicología Clínica”, aseguró.

Braulio es egresado de una preparatoria privada y acudirá a la FES Iztacala. “A mí me importa que una universidad sea buena, no importa si es pública o privada, y encontré que la UNAM es la mejor opción en Psicología”, dijo tras expresar su sorpresa por contar con uno de los puntajes más altos en el examen de ingreso a licenciatura.

Para Karla Naomi Ramírez Guzmán, de 18 años de edad y oriunda de Texcoco, Estado de México, ingresar a la Universidad Nacional es un sueño realizado que tuvo desde niña cuando acudía varias veces a nadar a la alberca olímpica de Ciudad Universitaria. “Es un orgullo pertenecer a la UNAM, he competido en CU y me fascinan las instalaciones”, comentó sonriente.

Asombrada porque “no se lo creía” cuando conoció su puntaje de 119 aciertos, la ahora universitaria cursará la carrera de médico cirujano en la Facultad de Medicina; su meta es ser ginecóloga.

Ramírez Guzmán planea compaginar su carrera deportiva con la académica y aprovechar la férrea disciplina ganada en la alberca para estar enfocada en ambas actividades y, de ser posible, representar a la UNAM en el equipo de natación.