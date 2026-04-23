Ocho días para cambiar de opinión

Luisa María Alcalde dejó la dirigencia de Morena para incorporarse a la Consejería Jurídica de la Presidencia, en un movimiento que reconfigura el equilibrio interno del partido y abre nuevas lecturas políticas

El 14 de abril, Luisa María Alcalde dijo que seguiría al frente de Morena y que sólo se movería si la Presidenta se lo pedía. El 22, esa posibilidad ya era realidad: aceptó la invitación de Claudia Sheinbaum para irse a la Consejería Jurídica. En una semana pasó de negar rumores a confirmar el relevo. El movimiento deja dos lecturas. Una, que la decisión ya estaba más avanzada de lo que se dijo. Otra, que en Morena los desmentidos también sirven para administrar tiempos. También hay quien dice que Alcalde fue degradada, pues pasó de liderar a millones a estar en un escritorio sin exposición mediática.

Amor y paz

Tras el anuncio oficial de la salida de Luisa María Alcaldede la dirigencia de Morena y la posibilidad de que su relevo sea la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, con quien algunos legisladores han tenido roces, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, aseguró que no hay problemas con ella y todo es “amor y paz”. Y es que, ante los reclamos de falta de atención de Montiel, la presidenta Sheinbaum salió a defenderla y advirtió que no se aceptarán gestiones de nadie. Habrá que ver cómo les va.

Otra salida anunciada

Después de meses de fricciones y de acusaciones contra la dirigencia nacional del PAN, finalmente la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, abandonó, tras 20 años de militancia, las filas de Acción Nacional y acusó que el partido “perdió la brújula” y se convirtió en un instrumento de ataque contra su gobierno. Con esto culmina una relación difícil con el PAN y con la gobernadora de Guanajuato, Libia Denise García. ¿Será que la veremos pronto como candidata de Morena?

Calladito se ve más bonito

La presidenta Claudia Sheinbaum salió a cortar una de las versiones más persistentes en la política reciente: negó que Andrés Manuel López Obrador influya en su gobierno y aseguró que no existe ningún tipo de comunicación o instrucción desde Palenque hacia Palacio Nacional. Sheinbaum fijó una línea clara: las decisiones se toman en Palacio Nacional, mientras el expresidente permanece retirado… Sólo habría que preguntarse si en Palenque están enterados.

Nada claro en Sinaloa

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que en Sinaloa hay operativos, detenidos… y muchas dudas. En Badiraguato, cuna simbólica del Cártel de Sinaloa, las fuerzas federales desplegaron acciones que, como suele pasar, avanzan, pero no confirman lo esencial: “Todavía no se confirma la detención de este sujeto”. Traducción: algo importante buscan, pero aún no aparece. Mientras tanto, la maquinaria de seguridad se mueve, hay capturas sin nombre y resultados en pausa. Todo bajo control, aparentemente. Porque si algo caracteriza estos operativos es su eficacia… diferida. O al menos eso parece, hasta nuevo aviso.