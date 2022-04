Operarán Pilares como plazas comunitarias para alfabetización en la CDMX

La secretaría de Educación Pública y el gobierno de la Ciudad de México instalarán en las 71 ciberescuelas de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), plazas comunitarias para la atención de más de un millón de personas en rezago educativo en la Ciudad de México.

Para concretar esta acción la secretaría de Educación Pública (SEP), a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), y la secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) de la Ciudad de México signaron un convenio de colaboración.

A través del convenio, INEA proporcionará a los Pilares servicios gratuitos de educación básica no escolarizada de manera presencial y a distancia, con lo que se favorecerá la incorporación de personas que no sepan leer y/o escribir o que no tengan concluida su primaria y/o secundaria.

El documento, firmado por la directora general del INEA, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, y la titular de la Sectei, Rosaura Ruiz Gutiérrez, establece que en las plazas comunitarias de servicios comunitarios e integrales que se instalarán en los Pilares, el instituto dispondrá de una sala de cómputo, una audiovisual y una o varias presenciales equipadas con 10 computadoras a las que se sumarán materiales didácticos, mobiliario y equipo.

También habrá servicios permanentes como la incorporación y registro de los adultos, la aplicación de exámenes en línea, la distribución de materiales pedagógicos, así como formación y capacitación.

El convenio contempla la difusión y promoción de los servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria que ofrece el instituto.

El INEA brindará la capacitación y los materiales pedagógicos necesarios a las personas designadas por la SECTEI, para que participen como alfabetizadores y asesores educativas y se hará cargo de realizar todo el proceso de inscripción, seguimiento y entrega, en su caso, de los certificados con validez oficial.

En particular, la Sectei promoverá la participación de estudiantes de servicio social en los programas del INEA, institución que será la responsable del desarrollo de los contenidos y evaluaciones respectivas de los servicios que se ofrecerán.

En el evento estuvieron el enlace de la unidad de Operación en la Ciudad de México del INEA, Xasni Pliego Granillo; el subsecretario de Educación de la SECTEI, Uladimir Valdez Pereznuñez, y el coordinador de Inclusión Educativa e Innovación, Paulo César Martínez.