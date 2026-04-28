Operativo de 19 meses golpea al CJNG: García Harfuch

García Harfuch informó que la detención se realizó sin disparos y afecta las capacidades operativas, logísticas y financieras del CJNG.

El gabinete de seguridad federal explicó que el operativo realizado el lunes, resultado de 19 meses de trabajos de inteligencia, permitió la detención de dos integrantes de una estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con impacto en sus capacidades operativas, logísticas, financieras y de expansión territorial.

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la captura de Audias ‘N’, alias ‘El Jardinero’, se llevó a cabo en Nayarit, tras un seguimiento de inteligencia que permitió ubicar sus movimientos, estructura de seguridad y zonas de operación.

Precisó que el detenido era jefe de seguridad y persona de confianza de Rubén Oseguera Cervantes ‘El Mencho’, y que durante más de dos décadas consolidó una estructura criminal con capacidad para coordinar la producción y trasiego de drogas, supervisar laboratorios clandestinos, operar pistas aéreas clandestinas y controlar rutas logísticas hacia Estados Unidos.

Esta red tenía capacidad para introducir anualmente varias toneladas de droga a Estados Unidos, además de obtener recursos mediante narcomenudeo, comercialización ilegal de hidrocarburos, secuestro, homicidio, tráfico de armas, lavado de dinero, despojo de propiedades y extorsión.

Agregó que Audias ‘N’ cuenta con una orden de detención con fines de extradición requerida por autoridades de Estados Unidos, así como una orden de reaprehensión en México por homicidio. También ha sido identificado como narcotraficante significativo a nivel internacional, con sanciones financieras de la OFAC, mientras que la DEA ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que condujera a su captura.

La detención se realizó en las inmediaciones de Santa María del Oro, Nayarit, mediante un despliegue aéreo y terrestre ejecutado por la Secretaría de Marina, con participación de fuerzas especiales, helicópteros y personal de apoyo, sin efectuar un solo disparo y sin pérdidas humanas.

Como parte de la misma estructura, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó que en una segunda acción fue detenido en Zapopan el César “N”, alias “El Güero Conta”, identificado como principal operador financiero y logístico y hombre de confianza de Audias “N”.

Precisó que César “N” era responsable del lavado de dinero, recursos que utilizaba para adquirir armamento, aeronaves, embarcaciones, ranchos y propiedades, operando mediante corredores financieros, familiares, socios y empresas fachada.

Tras la detención de Audias “N”, García Harfuch informó que se registraron hechos violentos en Nayarit, con un saldo de seis vehículos y seis comercios incendiados, sin personas fallecidas ni lesionadas. Se desplegó de inmediato un operativo conjunto con cerca de cuatro mil elementos en zonas estratégicas, incluyendo Puerto Vallarta, Magdalena y San Marcos.

El general Trevilla Trejo indicó que se activó un plan antibloqueo previamente diseñado, mientras que la Secretaría de Marina mantiene más de 25 mil efectivos a nivel nacional en tareas de contención.

Los integrantes del gabinete subrayaron que estas acciones representan un golpe directo a la estructura de mando, operación y financiamiento del CJNG, y forman parte de la estrategia nacional de seguridad instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, basada en inteligencia, coordinación interinstitucional y presencia territorial.