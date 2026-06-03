A un año de la elección del acordeón

Se cumplió un año de la primera elección judicial y el balance está lejos de la promesaoficialista. López Obrador vendió la reforma como limpieza del Poder Judicial y como justicia "cercana al pueblo". En realidad, el nuevo modelo surgió entre candidatos mal evaluados, poca participación y acordeones judiciales.

CANDIDATOS Y ACORDEONES

El proceso para definir candidaturas llegó marcado por deficiencias. Los comités de evaluación de Presidencia y Congreso fueron poco exigentes con los requisitos. Incluso hubo entrevistas de menos de diez minutos en varios casos.

Al final, los acordeones judiciales definieron la elección. Y es que los ganadores coincidían en su gran mayoría con aquellas listas, bien diseñadas y a colores, que fueron distribuidas por operadores políticos de Morena.

La participación fue pobre, apenas votó 12.9% de la ciudadanía, y una buena parte de los sufragios fueron nulos. Pese a todo, fue validada por las autoridades electorales. Sin embargo, quedan para la posteridad las denuncias de irregularidades que hicieron en su momento cinco consejeros del INE y dos magistrados electorales.

También hubo demasiados nombres y boletas de complicada lectura, lo que convirtió la elección judicial en terreno fértil para los acordeones judiciales.

PODER JUDICIAL DECEPCIONANTE

El nuevo Poder Judicial inició funciones en septiembre de 2025 con un rezago de mil 440 asuntos pendientes. En sus primeros meses, una investigación de N+ reveló una menor productividad que la pasada Corte.

También vino el escándalo de las camionetas machuchonas. La nueva Corte adquirió nueve camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee para las y los ministros, valuadas en 2.4 millones de pesos cada una. Al final decidieron devolverlas o reasignarlas.

También aparecieron errores de juzgadores electos en sus primeras audiencias, renuncias tempranas y protestas de juzgadores cesados que seguían sin recibir pagos.

De acuerdo con Proceso, el Órgano de Administración Judicial rechazó indemnizar a 93 exjuzgadores obligados a retirarse. Mientras que la Asociación de Jueces y Magistrados (Jufed) reportó 86 juzgadores sin indemnización extraordinaria y 120 con pensión complementaria pendiente.

LA REFORMA DE LA REFORMA

Antes de cumplir un año, Morena intentó corregir su propia creación. Legisladores como Alfonso Ramírez Cuéllar, Olga Sánchez Cordero y Javier Corral presentaron una iniciativa para mover la siguiente elección a 2028 y endurecer los filtros de evaluación. Pero no avanzó.

Después llegó la propuesta de Sheinbaum. Retomó el aplazamiento, redujo candidaturas, revivir las salas y simplificó boletas, pero mantuvo filtros relajados para evaluar aspirantes y también la tómbola. Olga Sánchez presentó modificaciones a la iniciativa para mejorar este aspecto, pero su bancada la bateó.

Tampoco corrigieron la contradicción sobre la forma de elegir a la presidencia de la Corte. Y es que los artículos 94 y 97 permiten lecturas distintas sobre cómo elegir a quien la preside. Una por la cantidad de votos logrados y otra elegida entre ministros. ¿No confían en Lenia Batres?

SALDO DEL AÑO

El aniversario nos deja un Poder Judicial más cerca del acordeón que del pueblo. La baja participación le quitó legitimidad. Los filtros no impidieron juzgadores deficientes o vínculos criminales. Y la productividad tampoco superó a la Corte pasada.

Morena reconoció los errores que negó en la discusión de la primera reforma judicial, pero la nueva propuesta tampoco corrige el mal mayor: su captura política. Mientras tanto, la ciudadanía ahora disfruta de una justicia electa pero lenta y lejana.

EL DATO INCÓMODO

Sheinbaum ya publicó tres decretos: reforma judicial 2.0, nulidad de elecciones por injerencia extranjera y filtro antinarco. Para eso sí hubo velocidad legislativa. Ojalá esa prisa existiera para seguridad, economía familiar, salud e inflación.