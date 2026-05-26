Adiós al sueño chilango

En diciembre de 2024, Andy López Beltrán presumía que su familia y él eran tabasqueños de nacimiento, pero chilangos por adopción. Sonaba a guiño para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Hubo algunos que osaron argumentar que esa sería su plataforma a la Presidencia de la República. Ahora deja la Secretaría de Organización de Morena y buscará una diputación federal por Tabasco. El movimiento ocurre mientras corren versiones que Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos que se reunió con Claudia Sheinbaum, lo señaló como uno de los siguientes políticos mexicanos en la lista para detención provisional con fines de extradición, como ocurrió con Rocha Moya y compañía.

No se esconde, pero tampoco aparece

Javier Corral salió a defender la idea de que Enrique Inzunza no está escondido. Dijo que se reunió con él en Culiacán, sin convoy ni guardaespaldas, y que el encuentro en el Country Club ocurrió en un lugar público. También contó que Inzunza le aseguró que no se escudará en el fuero. Pero el senador sinaloense volvió a ausentarse este lunes de la Comisión Permanente. Ahí está la contradicción. Puede reunirse con compañeros y dejarse ver en Sinaloa. Lo que no ha hecho es volver a su escaño. Esta semana hay periodo extraordinario. Ahí se verá si reaparece o sigue administrando su ausencia con sueldo completo.

Patadas desde el silbatazo inicial

En la capital donde la libre manifestación "está garantizada", siempre y cuando no estorbe rumbo al Mundial, la CNTE descubrió este lunes que llegar al Zócalo será casi un deporte extremo. Con empujones, gases y los policías del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, los maestros no lograron instalarse en la plancha principal, aunque sí sobrevivieron en las orillas. Todo, mientras advierten que podrían boicotear partidos mundialistas si nadie escucha sus demandas. Apenas fue el primer roundy ya hubo más tensión que en una final. Este martes prometen volver por la revancha. Mientras tanto, los únicos que siguen perdiendo el torneo completo son los estudiantes.

Reality político

La política mexicana, siempre tan elegante como una pelea en estacionamiento, nos regala otro episodio donde nadie pretende convencer y todos pretenden humillar: por un lado, Claudia Sheinbaum usando la tribuna presidencial para sugerir que la audiencia le dé la espalda a TV Azteca; por el otro, Ricardo Salinas Pliego respondiendo con la sutileza de un lanzallamas con cuenta verificada, se corta las venas y acusa censura. La justicia quedó como extra sin diálogo; ahora el verdadero juicio ocurre en titulares, timelines y sobremesas. Puro show.

En Morena comieron gallo

Los morenistas de Nuevo León se metieron al pleito frontal con el gobernador de esa entidad, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, y anunciaron que este martes acudirán a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia contra el mandatario por triangulación de recursos que, dicen, fueron a parar a las arcas del emecistay por el uso del presupuesto público para promoverse electoralmente. Y eso que todavía falta un año para las elecciones.