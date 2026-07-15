Ahí vienen más audios

Ricardo Monreal lanzó una advertencia a Marina del Pilar. Tras la filtración donde la gobernadora habla de entregar información de seguridad a las agencias estadounidenses mientras teme una extradición, el diputado dijo que probablemente aparecerán más grabaciones. Le pidió aclarar lo necesario y denunciar el espionaje ilegal. Kenia López también subió la presión contra la gobernadora. Exigió saber con quién habló Marina, qué representación tenía, por qué perdió la visa, quién paga a su abogado en Miami y si mezcló gestiones personales con información oficial. La oposición ya prepara el siguiente golpe en la Comisión Permanente, mientras que Morena espera nuevas filtraciones.

Advertencia de Ricardo Monreal a Marina del Pilar

El regreso de Rocha

Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que Rubén Rocha Moya regrese al gobierno de Sinaloa. La Presidenta dijo que Estados Unidos todavía no ha entregado pruebas sobre los presuntos vínculos del morenista con el narcotráfico y pidió no adelantarse. Asegura que la licencia del gobernador tampoco tiene un plazo definido. Así, el escenario que parecía cerrado vuelve a la mesa. Sin más pruebas y sin fecha límite, Rocha conserva una ruta para recuperar el cargo.

Posible regreso de Rubén Rocha Moya al gobierno de Sinaloa

Ulises, el rapidito

Ulises Lara volvió a demostrar que lo suyo son los tiempos récord. Primero obtuvo, de forma exprés, el título de licenciado en Derecho para quedar habilitado y asumir la fiscalía capitalina tras la salida de Ernestina Godoy. Ahora, apenas seis meses después de llegar a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, presentó su renuncia por "motivos personales". También buscó una magistratura de circuito, pero quedó fuera de la selección final. Eso sí, su episodio más recordado seguirá siendo el oportuno "rescate" del exgobernador Javier Corral, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua de presuntos actos de corrupción y peculado, por 98.6 millones de pesos, cuya detención evitó al llevárselo en su propio vehículo.

Doble cachucha

El flamante presidente del partido PAZ, Hugo Erick Flores, seguirá al menos un mes más con doble cachucha y doble salario, pues será hasta agosto cuando pida licencia a su diputación, que todavía ostenta en la bancada de Morena. Con su salida también quedará vacante la presidencia de la Comisión Jurisdiccional, que se encarga de procesar las solicitudes de desafuero, que acumula centenares de expedientes. Entre ellos quedó el del presidente del PRI, Alejandro Moreno, que nunca avanzó en la Cámara de Diputados. Quien llegue a este cargo tendrá mucho trabajo pendiente.

Tarde y mal

Al ICE le bastaron dos tiroteos fatales para descubrir que quizá no era buena idea detener migrantes después de una parada de tránsito. Mientras ajustaba sus protocolos, encontró tiempo para presumir un récord de 238 arrestos en Texas. Es la versión migratoria de "estamos revisando lo sucedido", pero con boletín de victoria incluido. Ahora sólo falta que aparezca el memorando interno. Porque en estos casos, como en las películas, el documento siempre tarda más que el comunicado de prensa.