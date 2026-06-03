Andy no puede solo

Andy López Beltrán quiere ser diputado federal por Tabasco, pero su primer mensaje fuerte en redes sociales no fue sobre su agenda legislativa ni trabajo territorial. Fue una foto con su padre, Andrés Manuel López Obrador, y una frase: "Soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo". Más que herencia política, parece que necesita recordarle a todos de dónde viene para volverse competitivo. Dejó la Secretaría de Organización de Morena y ahora busca curul, entre versiones que busca fuero. Pero sin estructura propia visible, su único activo sigue siendo el apellido. No tiene más.

No soportó Olga

Olga Sánchez Cordero se nos va. La exministra, exsecretaria de Gobernación y hoy diputada de Morena anunció que se retirará de la política al terminar la legislatura en 2027. Dice que es la edad, pero se cuenta otra historia. Durante años fue usada como figura de prestigio jurídico, pero quedó cada vez más relegada. López Obrador la movió de Gobernación al Senado. Sheinbaum no la incorporó al gabinete. Y en San Lázaro, Morena le bateó cualquier intento de mejorar reformas clave. Dice que no rompe, pero su salida confirma que dentro de Morena su voz dejó de pesar desde hace mucho.

Pórtense bien, plis

Entre el derecho a la libre manifestación y el derecho a la libre movilidad de millones de capitalinos y visitantes, el Gobierno de la Ciudad de México parece haber encontrado una tercera vía: el libre albedrío de la CNTE. Mientras las autoridades llaman una y otra vez a los maestros a "generar las menores afectaciones posibles", los bloqueos continúan, el Centro Histórico permanece parcialmente tomado y las respuestas sobre cómo evitar nuevas afectaciones se limitan a más llamados al diálogo. Así, a unos días del Mundial, la estrategia oficial parece descansar en la esperanza de que el magisterio decida, por voluntad propia, no paralizar una buena parte del corazón de la capital.

Ultramarinos

Luego de la fallida visita de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta Sheinbaum aprovechó el debate sobre soberanía para lanzarle un dardo a la oposición, que parece haber decidido importar opinadores como quien encarga jamón ibérico por catálogo. La Presidenta se mofó de la participación de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo en la discusión política mexicana -advirtió que México pierde soberanía frente al crimen organizado-. Según Sheinbaum, existen redes internacionales empeñadas en meter su cuchara en elecciones y decisiones que corresponden exclusivamente a cada pueblo. Ok ok, pero mentiras no dijo la legisladora.

La caja tiene la culpa

Curiosa estrategia la del gobierno: en lugar de perseguir con eficacia a quienes roban medicamentos del sistema público, se decide marcar todas las cajas para que digan "propiedad del gobierno". Porque aparentemente el problema no es el ladrón, sino que el botín no venía suficientemente etiquetado. Qué agotador debe ser para una caja de paracetamol terminar siendo la principal sospechosa de todo el operativo.