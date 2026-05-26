¿Andy ya va por el fuero?

Andrés Manuel López Beltrán dejó la Secretaría de Organización de Morena para buscar ser diputado federal por el sexto distrito de Tabasco.

Cómo han cambiado sus ambiciones. Apenas en diciembre de 2024 se veía como posible aspirante a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Ahora toma ruta hacia una curul federal.

LOS TIEMPOS

El momento levanta sospechas, porque es justo después de una serie de hechos explosivos en la escena política nacional.

Primero llegaron las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa. Luego se confirmó la entrega de Gerardo Mérida, su exsecretario de Seguridad, y también se comenta del mismo destino de Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas. Sobre este último, el periodista Carlos Loret de Mola ha publicado señalamientos sobre presuntas entregas directas de dinero a Andy López Beltrán.

Después vino la reunión de Sheinbaum con Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, y los citatorios de la FGR para Rocha y compañía.

Ya se especulaba de la salida de Andy desde hace meses, sobre todo tras los malos resultados electorales en 2025. Pero renunciar a una semana de las elecciones de Coahuila hace sospechar. Bien podía esperar unos días, pero no lo hizo.

Por ello se comenta que lo hace por el fuero. Es decir, la protección constitucional para que un legislador federal no sea procesado penalmente sin autorización previa de la Cámara de Diputados.

Aunque todavía no se conoce una causa penal contra Andy, llama la atención que intercambie una oficina partidista sin inmunidad por una curul con blindaje constitucional.

CORTO HISTORIAL

Pese a tener una corta trayectoria política, carga con muchos escándalos. En 2023 dijo que no quería participar en política, pero un año después aceptó un cargo central en la estructura partidista de Morena.

A los pocos meses, fue captado en Tokio con gastos de hospedaje cercanos a 7 mil 500 pesos diarios, con facturas por 177 mil pesos en 14 días y una cena superior a 47 mil pesos. Además, Latinus reportó que habría comprado una obra de Yayoi Kusama valuada en medio millón de pesos.

Mexicanos Contra la Corrupción y Latinus ya habían documentado que Amílcar Olán, cercano a Andy López Beltrán, obtuvo contratos y negocios ligados a obras y dependencias del sexenio de López Obrador. Esa red fue presentada públicamente como El Clan.

También quedó salpicado en la trama de huachicol fiscal, luego de que un expediente de la FGR incluyera referencias a "un hijo del presidente" y donde días después aparecieron supuestos amparos promovidos a nombre de los hijos de López Obrador, aunque ellos negaron haberlos solicitado.

Como secretario de Organización, también cargó derrotas políticas. La afiliación masiva abrió la puerta a Miguel Ángel Yunes y desató una crisis interna. Sin olvidar los malos resultados electorales en 2025, como perder la capital de Durango y varias alcaldías veracruzanas.

Andy entró a la dirigencia como heredero del apellido López, pero ahora su ruta cambia hacia Tabasco en medio de presiones externas y señalamientos.

No es poca cosa, porque deja una posición nacional por una curul para representar al estado de origen de su padre. Un destino que le permite obtener fuero, pero tendrá que esperar hasta septiembre de 2027. En medio de eso, pueden ocurrir muchas cosas.

EL DATO INCÓMODO

El Instituto para la Economía y la Paz y el Inegi estiman que la violencia y la corrupción le cuestan a México 12.4% del PIB. En corrupción, el golpe anual llega a 17 mil 707 millones de pesos. Reducir a la mitad los crímenes ahorraría 110 mil millones de dólares al país.