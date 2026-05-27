Anular elecciones: legislar por miedo

En el periodo extraordinario se discutirán tres propuestas. Reformar la reforma judicial, crear una comisión del INE para revisar candidaturas y anular elecciones por intervención extranjera. Las tres se presentan como blindajes democráticos, pero en realidad son respuestas al miedo de perder control político.

REFORMA JUDICIAL

La primera propuesta mueve la elección judicial de 2027 a 2028, reduce candidaturas, simplifica boletas y crea una Comisión Coordinadora para homologar criterios técnicos de evaluación. Sin embargo, es un reconocimiento del fracaso de la primera elección judicial. Un proceso donde hubo baja participación, candidatos sin preparación, acordeones y contaminación partidista. Podrán hacer cambios en fechas o criterios, pero el control político sobre la justicia se mantiene. Tampoco cambia el hecho de que separan elecciones para concentrarse en mantener la mayoría calificada en 2027. Después vendrá el segundo tramo. Terminar de capturar el Poder Judicial en 2028.

FILTRO ANTINARCO

La segunda propuesta crea una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas en el INE. La idea es que reciba listas de aspirantes y pida información al CNI, la FGR, la UIF y la CNBV para emitir alertas de riesgo razonable. El problema aparece desde el diseño. La entrega de listas sería voluntaria y la alerta no obligaría a retirar candidaturas. Además, Guadalupe Taddei advirtió que el INE puede quedar como juez y parte. Martín Faz señaló otro riesgo, donde el instituto sería mensajero de información reservada sin conocer todo el expediente. Y en vez de fortalecer las instituciones de procuración de justicia, inteligencia financiera o seguridad pública, el gobierno traslada al INE una función que puede politizarse, filtrarse o usarse para repartir costos políticos si un perfil señalado llega a la boleta.

NULIDAD EXTRANJERA

La tercera propuesta busca anular las elecciones por intervención extranjera. Se trata de dos iniciativas, una legal y otra constitucional. Agregan una nueva causal de nulidad si intervienen individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros en preferencias o resultados. La excusa es la defensa de la soberanía, pero llega justo cuando Estados Unidos acusa a políticos de Morena de vínculos con el narco. El catálogo propuesto incluye financiamiento extranjero, propaganda internacional, ciberataques, desinformación y presiones diplomáticas. Esa amplitud abre una nueva ruta para judicializar derrotas de Morena. También llama la atención que no se proponga una causal de nulidad por intervención del narco, pese a que ahí sobran datos y muertos.

EL ELEFANTE

Las iniciativas no enfrentan la captura criminal de elecciones ni de gobiernos. Y sí, se crea un filtro antinarco, pero es voluntario y puede afectar derechos políticos. Se propone nulidad por injerencias extranjeras, pero se olvida la intromisión del narco. Se busca mejorar la reforma judicial, pero mantiene el control político sobre el Poder Judicial. Ninguna contribuye a la certidumbre jurídica, seguridad pública o refuerza nuestra democracia. Y todo nació por Rocha Moya y compañía. Es decir, se legisla alrededor del miedo. Miedo a perder el control del Poder Judicial. Miedo a perder elecciones por acusaciones externas contra candidatos morenistas. Al final, son reformas que sirven para blindar al oficialismo, pero no para limpiar la democracia desde dentro.

EL DATO INCÓMODO

El Tren Maya perdió 2 mil 283 millones de pesos entre enero y marzo de 2026, según El Universal. Son unos 25 millones diarios. Ingresó 119 millones, pero gastó 2 mil 402 millones. Y ahora se espera que reciba 30 mil millones de pesos en subsidios este año.

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