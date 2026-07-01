Brugada contra madres buscadoras

La policía de la Ciudad de México encapsuló y agredió a madres buscadoras que marchaban por calzada de Tlalpan para visibilizar a más de 130 mil personas desaparecidas en el país. Los colectivos buscaban llegar cerca del Estadio Ciudad de México antes del partido México-Ecuador. La respuesta del gobierno capitalino fue cerrarles el paso con elementos de seguridad. La Secretaría de Seguridad habló de "contención" y diálogo. Los videos muestran empujones, forcejeos y mujeres gritando que las estaban agrediendo.Clara Brugada presume ciudad de derechos, pero sus policías impidieron protestar a madres que buscan a sus hijos.

La paja naranja en el ojo ajeno

Aunque Movimiento Ciudadano se ha asumido como defensor de las causas de las mujeres, lo cierto es que ese partido se ha negado sistemáticamente a adecuar sus estatutos para establecer reglas claras para aplicar la paridad de género. El retraso no es nuevo, pues la instrucción lleva años sin ser cumplida, pese a multas y amonestaciones. Ahora, el Instituto Nacional Electoral (INE) le dio otros dos meses de prórroga para que haga lo que es su obligación y reforme sus documentos básicos antes del inicio del año electoral. ¡No que muy feministas!

Credibilidad caduca

El propio gobierno admitió que se encontraron medicamentos, insumos y material de curación caducos con un valor superior a 121 millones de pesos, acumulados durante varios años. Además, anunció una investigación para determinar si hubo negligencia, compras excesivas o fallas administrativas. Los medicamentos tienen una fecha de vencimiento. La responsabilidad pública, no. Cada caja olvidada en un almacén recuerda una decisión que alguien dejó de tomar. Inventariar los frascos será la parte sencilla; recuperar la confianza dependerá de saber quién permitió que el tiempo sustituyera a la administración.

Y volver, volver...

En la política mexicana hay quienes hacen carrera y otros que hacen viajes redondos. Miguel Ángel Riquelme dejó el Senado apenas el tiempo suficiente para volver a sentarse en la silla de la alcaldía de Torreón, cargo que ya ocupó hace una década. Tras la muerte de Román Alberto Cepeda, el Congreso de Coahuila resolvió por unanimidad que la mejor forma de cubrir la vacante era recurrir a un viejo conocido. Así, el exgobernador cambia el escaño por el despacho municipal y confirma que, en política, algunas puertas giratorias no sólo regresan al mismo edificio, sino exactamente a la misma oficina.

Escupir para arriba

Para que nadie tenga pretextos; que si no pudo, que le cerraron el banco, que se cruzó el fin de semana... ahora en tiendas de conveniencia de una cadena que más de una vez fue cuestionada con vehemencia por el expresidente López Obrador, se podrá pagar el crédito del Infonavit, las 24 horas del día, todos los días del año. El pago podrá ser en efectivo y/o tarjeta de crédito o débito, y sin pago de comisión. Por eso no hay que pelearse con todo mundo, pues nunca se sabe quién podrá ser después un aliado.