Captura del Tribunal Electoral

Durante la discusión en lo particular de la reforma judicial 2.0 en la Cámara de Diputados apareció el regalazo. El morenista Sergio Gutiérrez Luna presentó una modificación para permitir que magistrados electorales puedan reelegirse en la elección judicial de 2028.

El proceso legislativo de esta propuesta fue una aberración. Para empezar, no sólo fue rechazada por diputados de oposición. También la rechazó Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado y vicecoordinador de Morena en San Lázaro. La llamó "ridículo nacional" y "vergüenza nacional".

Y no exageraba. El cambio permitiría que cuatro magistrados electorales puedan durar hasta 17 años en el cargo. Casi la mitad de lo que duró Porfirio Díaz en el poder.

EL REGALAZO

La propuesta de Gutiérrez Luna fue respaldada por Ricardo Monreal. El coordinador de Morena en Diputados defendió la honorabilidad de los magistrados y sostuvo que podían competir otra vez.

Con ello, Morena terminó empujando una regla que beneficia a magistraturas en funciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral: Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes Barrera y Reyes Rodríguez.

Aquí el detalle es que ellos han sido cuestionados por la oposición por "resoluciones favorables al oficialismo", como la sobrerrepresentación legislativa de Morena y la validación de la elección judicial pese a los acordeones judiciales. Y esto termina por darles más munición.

LA VOTACIÓN

Esta parte también fue escandalosa. En la discusión, diversos legisladores pidieron votar por separado el regalo de Gutiérrez Luna para los magistrados electorales. Pero al momento de consultarles si debía votarse por separado del resto de la reforma judicial 2.0, la diputada Julieta Villalpando, de Morena, dijo que la mayoría, a mano alzada, decidió que no.

Luego vino la denuncia de Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano. La diputada acusó que el pleno estaba lleno de personas que no eran diputadas y que también levantaron la mano. Pidió repetir la votación en tablero electrónico. Se negaron. Al final, todos los cambios a la reforma judicial 2.0 se aprobaron en su conjunto.

SILENCIO PRESIDENCIAL

Este tema fue abordado en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum horas más tarde. Le preguntaron si no era contradictorio que ella se haya mostrado contra la reelección, hasta el grado de presentar iniciativas para prohibirla, y que ahora su coalición abra esta puerta a magistrados electorales. Evitó opinar y dijo que era asunto del Congreso.

Pero la contradicción queda ahí. La reforma judicial 2.0, al mover la elección de 2027 a 2028, ya les regalaba un año más a magistrados electorales en funciones. Ahora, con la reserva de Gutiérrez Luna, les abrió la posibilidad de competir por otro periodo.

Y eso hace elevar las sospechas, porque en el mismo maratón legislativo se aprobó la reforma constitucional para la nulidad de elecciones por injerencia extranjera. Es decir, Morena crea una nueva vía para tumbar elecciones al mismo tiempo que regala continuidad para magistrados electorales que podrían resolver esas disputas.

EL MIEDO

En esta columna ya se ha señalado que Morena teme perder elecciones si llegan más acusaciones contra narcopolíticos desde Estados Unidos. Por eso quieren nuevas reglas de nulidad por injerencia extranjera.

Ahora también buscan llegar a 2028 con un Tribunal Electoral mucho más favorable. La captura no necesita confesión, pues basta ver el diseño aprobado, los atropellos y los beneficiarios.

EL DATO INCÓMODO

Moody´s prevé que Pemex seguirá dependiendo del gobierno hasta 2028, pese al plan para hacerla rentable. Sólo en 2025 recibió más de 40 mil millones de dólares en apoyo, y para 2026 necesitaría otros 14 mil millones. Pemex sigue siendo barril sin fondo.