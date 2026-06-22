Lapsus brutus cuatroteísta

Carlos Bojórquez, dirigente de Morena en Yucatán, quiso elogiar a López Obrador pero terminó llamándolo "el peor presidente que ha tenido México" durante un evento partidista en Tizimín. Lo más curioso fue que nadie corrigió en el momento. Hasta hubo aplausos. Horas después intentó arreglarlo diciendo que es culpa de la fonética, ya que hay parecido entre "peor" y "mejor" al escucharlo. Pero la pifia nadie la quita porque ocurrió entre porras de militantes, legisladores y cuadros guindas.

Defienden cena exclusiva

El gobierno presume cercanía con el pueblo y al mismo tiempo defiende que la FIFA haya rentado el Castillo de Chapultepec para una cena exclusiva. El INAH dijo que pagaron más de un millón de pesos y que todo cumplió la norma. Legal puede ser. Incongruente también. La polémica incomoda más porque el oficialismo empuja una campaña para exhibir a opositores que van a estadios o eventos del Mundial como si fueran élite desconectada. Pero si la cena VIP ocurre en un símbolo histórico bajo resguardo público, la narrativa cambia. Ahí ya no hablan de privilegio. Hablan de promoción cultural.

El pato, el poder y los demás

Claudia Sheinbaum anunció el 19 de junio que invitaría al pato Merlín y a su familia humana a la mañanera del pueblo; ese mismo día, Banco Azteca publicó que los llevaría al partido México contra Chequia. Circularon en redes versiones de un presunto desaire de los dueños de Merlín y otro atribuido a Salinas Pliego diciendo que "el SAT ya investiga al pato Merlín y las cuentas de su familia". En medio de todo, un padre buscador de nombre Gustavo aprovechó la viralidad para lanzar su propio mensaje: "Cuac cuac... presidenta Sheinbaum, si quiere no me vea como un padre que busca a su hijo, véame como un pato, pero por favor dígame: ¿cuándo me recibe en la mañanera?".

Diversidad de papel

En una administración que presume todos los días la defensa, visibilización y reivindicación de los pueblos originarios, fue precisamente Gerardo Fernández Noroña quien terminó llevándose una lección de realidad. El senador morenista, que un día sí y otro también se presenta como defensor de las comunidades indígenas, descubrió en plena gira por Puebla que buena parte de los asistentes no hablaba español. Sorprendido, soltó un espontáneo: "No, pues sí andamos valiendo madres". Y sí, quizá el problema no era la falta de español entre los habitantes, sino que nadie le avisó que la diversidad cultural que tanto se presume en los discursos también existe fuera de éstos.

Mejor tomar la iniciativa

Algo verá el empresariado mexicano en la economía del país que por sí mismo busca nuevos horizontes. La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha estado de gira por Europa y hasta visitó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), por su parte, trata de saltar más allá del charco, hasta el norte de África. No importa cómo ni dónde, lo que importa es vender y diversificar, porque acá, en el territorio mexicano, como que no ven para cuándo habrá posibilidad de crecer.