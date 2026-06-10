¿Granaderos? Qué va

Aunque el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana insisten, con admirable convicción, que los granaderos son una especie extinta, este martes apareció una curiosa evidencia en sentido contrario. Nada menos que 800 elementos encapsularon a maestros de la CNTE para impedir su llegada al Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial el próximo 11 de junio. Más que un operativo, la jornada pareció un ensayo ante la posibilidad de que los maestros decidan manifestarse durante la inauguración del certamen y desacomoden la impecable postal que la administración capitalina pretende exhibir ante los ojos del planeta.

Inzunza: vacaciones de cuatro meses

Enrique Inzunza no irá a la Comisión Permanente de aquí a agosto. Ignacio Mier lo justificó como estrategia para evitar un "show mediático". En los hechos, el senador de Morena queda protegido de los reflectores tras ser señalado en Estados Unidos por presuntos nexos con el narco. Lo delicado es que seguirá cobrando su dieta aunque tiene cuentas bloqueadas. Pero según Mier, no hay orden judicial para retenerle el pago y lo recibirá por cheque. Inzunza no va al Senado, no enfrenta cuestionamientos en persona, tampoco trabajará en territorio y seguirá cobrando. Qué ganas de ser senador por Morena.

Fascinación por expriistas

Movimiento Ciudadano presume que "con el PRI ni a la esquina", pero acaba de sumar a Erubiel Alonso, diputado federal que militó 30 años en el tricolor. El tabasqueño dejó la bancada priista para luego tomarse la foto con Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez. La ironía es fuerte aquí. MC critica al viejo régimen, pero sigue reclutando cuadros formados ahí. Pero también es un golpe para el PRI. Venía de presumir carro completo en Coahuila y perdió a uno de sus diputados federales más activos. El discurso triunfalista dura poco cuando el partido se sigue desmoronando.

Perdimos/ganamos/nos robaron

Morena encontró la forma de convertir una derrota en una victoria. Aunque el PRI ganó los 16 distritos locales de Coahuila y el partido guinda se quedó sin triunfos electorales, Ariadna Montiel aseguró que los resultados no representan un revés porque Morena obtuvo más sufragios y un mayor porcentaje de votación que en la elección comparable anterior. Eso sí, al mismo tiempo insistió en que la jornada estuvo marcada por una presunta operación de compra masiva de votos atribuida al PRI. En otras palabras: perdieron la elección, denuncian fraude, pero presumen crecimiento. Que cada quien saque sus conclusiones.

Nada la mueve

La inauguración del Mundial 2026 alterará la rutina de Palacio Nacional, aunque no lo suficiente como para silenciar la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, que seguirá adelante con la puntualidad de una tarea grupal donde una sola persona hace todo el trabajo. Eso sí, en un gesto de diplomacia futbolera, se instalará una televisión dentro del recinto para que reporteros y asistentes puedan seguir el partido inaugural sin tener que fingir que están poniendo atención a otra cosa.