Los dos mundiales

México llegó a su tercer Mundial como sede con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca. Sin embargo, fue una victoria amarga. Y no por las oportunidades de gol que desperdició la Selección Mexicana, sino por las crisis que el gobierno ha tratado de minimizar.

LA CNTE

La protesta más fuerte es, sin duda, la de la CNTE. El magisterio exige eliminar la Ley del ISSSTE de 2007, la de Felipe Calderón. Aquella reforma eliminó el viejo esquema de trabajadores solidarios y pasó a uno de cuentas individuales administradas por Afores.

Y es que, en la campaña presidencial de 2024, Claudia Sheinbaum ofreció echar atrás las reformas de pensiones de 1997 y 2007. Pero ya en el gobierno, la mandataria sostiene que regresar al esquema anterior costaría cerca de 20 puntos del PIB, más de 7 billones de pesos. Un problema que se pudo haber evitado.

Pero en lugar de reconocer el error, ahora los maestros son clasificados como los nuevos adversarios. Y es que imaginen cómo cambian las cosas en una década. En 2016, Morena y López Obrador convocaron a una marcha a favor de integrantes de la CNTE. Desde 2018, el obradorismo desmontó la reforma educativa de Peña Nieto y abrió espacios políticos al magisterio.

Ahora, con Claudia Sheinbaum, se les acusa de actos vandálicos y de hacerle el juego a la ultraderecha.

MADRES BUSCADORAS

La otra gran protesta viene de madres buscadoras, colectivos y familiares de personas desaparecidas. Un día antes de la inauguración intentaron llegar al Estadio Azteca con fotografías de personas desaparecidas. Pero fueron recibidos por ejércitos de policías, además de funcionarios capitalinos haciendo de muralla humana.

Una escena que se hizo viral fue la de Vicky Ponce, madre buscadora, que se arrodilló frente a policías para pedir pasar. Un elemento estuvo a punto de llorar.

Otra imagen fue la de César Cravioto, quien acudió a negociar, pero salió entre empujones, reclamos e insultos. Nada raro para quien días antes había recomendado tomar "Ajolotius" a quienes criticaban las obras y la imagen mundialista de la ciudad.

Y las cosas no se calmaron. Al contrario, el gobierno federal subió el tono y la apuesta. Rosa Icela Rodríguez informó que la Secretaría de Gobernación investigaba apoyos de traslado a madres buscadoras de Jalisco. Sheinbaum respaldó esa investigación.

Esa postura deja un mal sabor de boca cuando se registran más de 130 mil personas desaparecidas en México. Incluso asistentes, influencers y medios extranjeros se han quedado sorprendidos por las fichas de búsqueda cerca de sedes mundialistas.

DÍA DE FURIA

El día inaugural también tuvo otras movilizaciones. Se registraron marchas y concentraciones de colectivos contra desapariciones, estudiantes, madres y padres de Ayotzinapa, jubilados, juzgadores, transportistas y grupos antimundialistas.

Quizás por eso Sheinbaum decidió no ir al Azteca. Pero también evitó el Fan Fest del Zócalo, rodeado por vallas y campamentos de la CNTE. En su lugar, terminó viendo el partido en el Deportivo Hermanos Galeana, en la Gustavo A. Madero, junto con Clara Brugada y simpatizantes de Morena.

México ganó el partido y eso cuenta. Pero el torneo arrancó con un gobierno que insiste en mostrar un país tranquilo, mientras la calle enseña otra cosa. Los dos mundiales quedaron a la vista. Uno celebró el 2-0. El otro mostró las crisis que vivimos en plena vitrina mundial ante visitantes y prensa extranjera.

EL DATO INCÓMODO

El Tribunal Electoral mantuvo a Alejo García al frente de Fiscalización del INE, aunque consejeros impugnaron que no cumple los cinco años de experiencia exigidos por la ley. Si quien revisa el dinero de partidos llega sin credenciales, la fiscalización nace debilitada.