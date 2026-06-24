Sigue la desbandada

La Comisión Permanente avaló otras 11 licencias de legisladores de Morena y PVEM que buscarán gubernaturas en 2027. Entre ellas van Nora Ruvalcaba por Aguascalientes, Ana Lilia Rivera por Tlaxcala, Reyna Celeste Ascencio y Ernesto Núñez por Michoacán, además de varios perfiles para Zacatecas, Querétaro y Colima. Todos saldrán bajo la figura de "coordinadores de defensa de la transformación", el disfraz interno previo a las candidaturas. El Congreso vuelve a quedar como trampolín. Llegaron a legislar, pero ni han cumplido dos años cuando ya están buscando el siguiente hueso.

Nepotismo, pero poquito

En medio de las críticas por posibles actos de nepotismo en Morena, se dio a conocer que, tras la solicitud de licencia del diputado federal Ulises Mejía Haro, aspirante a la gubernatura de Zacatecas, será su padre quien lo sustituya, pues es su suplente. Sin embargo, la justificación fue que esta fórmula fue registrada en 2024, cuando Morena no tenía reglas que prohibieran esta práctica de registrar familiares, por lo que no es ilegal. O sea que sí es nepotismo, pero poquito, por lo que no se valen reclamos retroactivos.

Precedente peligroso

Juristas advirtieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente peligroso al "rectificar" un voto del ministro presidente, Hugo Aguilar, que cambió de opinión después de votar en un sentido públicamente. A través de un acta de rectificación, la Corte informó que la votación en la acción de inconstitucionalidad 49/2025 no fue 8-1, con el presidente Aguilar Ortiz en contra, sino 9-0. Y aunque el cambio de voto no modifica el sentido de la resolución, sí se abre la posibilidad de cambiar votos en asuntos ya juzgados, atentando contra la certeza jurídica que deben dar las resoluciones de la Suprema Corte.

Sin explicación aún

Marina del Pilar Ávila sigue sin aclarar por qué Estados Unidos le retiró la visa. La gobernadora de Baja California ya reconoció que busca recuperarla por vías legales y también admitió la autenticidad de un audio donde habla del tema con presuntos intermediarios. La oposición pide que transparente en qué etapa va el proceso y cuáles son los señalamientos en su contra. Su caso se suma a una lista creciente de morenistas bajo presión desde Washington como Rubén Rocha, Enrique Inzunza, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Mientras tanto, la verdad sigue llegando por filtraciones, no por la autoridad señalada.

El enésimo programa

El Gobierno de la Ciudad de México volvió a lanzar una campaña para separar la basura, aunque el primer desafío sigue siendo que el propio sistema de recolección acompañe el esfuerzo. Ahora, con el Mundial, la apuesta es todavía mayor: replicar la imagen que dio la vuelta al mundo cuando aficionados japoneses recogían incluso residuos ajenos al término de los partidos. Clara Brugada quiere que la capital deje una lección ambiental además de una fiesta futbolera. La idea luce impecable: cientos de contenedores, economía circular y reciclaje. El verdadero reto no estará en los contenedores instalados, sino en que la basura llegue separada hasta su destino y no sólo durante el trayecto mediático.