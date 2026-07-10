Corrigen a Batres

Lenia Batres volvió a quedar aislada. La ministra abrió la puerta para cobrar impuestos a herencias, legados y recursos de Afores entregados a beneficiarios. Y pronto la regañaron desde dos centros de poder. Claudia Sheinbaum dijo que no estaba de acuerdo y que ella no propondría algo así. Ricardo Monreal fue más duro y recordó que una ministra no crea impuestos. También advirtió que, mientras coordine Morena en San Lázaro, intentará frenar cualquier iniciativa así. El mensaje fue para Batres y para la nueva Corte. El tribunal puede votar sentencias, pero no crear leyes o nuevos impuestos. Y menos rumbo a 2027.

Predilección por el home office

A pesar de que la Ciudad de México terminó desde la semana pasada su participación en la Copa Mundial 2026, los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) siguen sesionando de manera virtual, sin dar mayores explicaciones. Así, los representantes de Somos Mx ante el Consejo General, Emilio Álvarez Icaza y Marco Antonio Baños, rindieron protesta de manera remota a sus cargos como representantes titular y suplente de ese partido, respectivamente. Y como no es lo mismo ser borracho que cantinero, a ver cómo le va a Baños, exconsejero electoral, ahora que está del otro lado de la mesa.

Un rato al cajón

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que permitirá, a nivel federal, elegir el orden de los apellidos de los hijos, de acuerdo con lo que decidan los padres. Además, también aprobó una reforma legal para tipificar el delito de usurpación de identidad digital, ante el aumento en el número de fraudes que utilizan la inteligencia artificial para engañar a las personas. Sin embargo, estas iniciativas tendrán que esperar, pues al no haber periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, será hasta septiembre cuando puedan ser procesadas.

Protesta, 1; Metro, 0

Al grito de "¡Metro popular!", colectivos trans decidieron que la estación Miguel Hidalgo era el sitio ideal para jugar a la piñata. Sólo que, en lugar de dulces, los palazos fueron para las costosas luminarias recién inauguradas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Como el festejo no bastó, varias fueron arrancadas para llevárselas, mientras por altavoces acusaban al director del Metro, Adrián Rubalcava, de haberse robado el dinero destinado a la obra. Todo, después de que la Secretaría de Gobernación canceló una reunión y el plantón frente a la dependencia escaló hasta el sistema de transporte.

Despedida de riesgo

Después de convertir el Ángel de la Independencia en la segunda sala de su casa durante el Mundial, la afición ya prepara el último capítulo. En redes sociales comenzó a circular la invitación para despedir a la Selección Mexicana este 12 de julio, justo donde no faltaron los festejos, los gritos y uno que otro dolor de cabeza para las autoridades. La cita es en el Ángel y la única condición es aparecer con la playera del Tri bien puesta. La esperanza ahora es que la pasión alcance para el homenaje... y también para respetar el mobiliario urbano.