Cruzazuleada legislativa

El homenaje del Congreso de Puebla a Cruz Azul terminó entre risas incómodas. Gabriela Chumacero, diputada de Morena, tiró y dañó el trofeo conmemorativo entregado al club como reconocimiento al mejor equipo del año. El incidente ocurrió frente a representantes de la Cooperativa Cruz Azul y al técnico Joel Huiqui, durante un acto que buscaba ser protocolario y terminó en un momento incómodo para todos.

Cierre de filas

Ricardo Monreal aprovechó el Parlamento Juvenil en San Lázaro para pedir respaldo a Claudia Sheinbaum frente a las "hostilidades" del gobierno de Donald Trump y las nuevas presiones desde Estados Unidos. No habló sólo a jóvenes, también mandó un mensaje a Morena y aliados. El caso Sinaloa, las acusaciones contra Alfonso Durazo y Américo Villarreal, la cancelación de visas y las amenazas de intervención pusieron al oficialismo en modo defensa. Monreal pidió unidad nacional y no dejar sola a Sheinbaum, no como consigna, sino como condición política para resistir el choque externo.

Todo por un balón

La emoción mundialista cobró su primera víctima... y ni siquiera ha empezado el torneo. Durante una dinámica encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum al cierre de la Mañanera del Pueblo, una reportera intentó demostrar que aún conservaba reflejos de portera profesional al lanzarse por un balón promocional del Mundial Social. La pelota sobrevivió; el equilibrio de la periodista, no tanto. Tras un breve encuentro con la ley de la gravedad, Sheinbaum y varios colegas acudieron a ayudarla a ponerse de pie. Afortunadamente, todo quedó en un susto, algunas sonrisas y la confirmación de que atrapar balones en vivo no es tan sencillo como parece desde la tribuna

Malabares geopolíticos

Tijuana está convertida en una especie de sala de espera diplomática para el Mundial 2026. Las restricciones impuestas por Estados Unidos a parte de la delegación iraní obligaron a los organizadores a improvisar una solución que, hace unos años, habría sonado como una ocurrencia de alguien que confundió un mapa con un mantel de restaurante. Sin embargo, aquí estamos: la selección de Irán se concentrará en Baja California y tendrá que cruzar la frontera cada vez que tenga que disputar sus encuentros de fase de grupos en territorio estadounidense. A ver si nos agarra el ICE.

Defensoría del gobierno

Ante los ministros de la Suprema Corte, Rosario Piedra Ibarra reivindicó los últimos seis años de la CNDH como una etapa de transformación que, según dijo, dejó atrás la simulación, la opacidad y la tibieza de administraciones anteriores para convertir al organismo en una auténtica defensoría del pueblo. También aseguró que el gobierno ya no es el principal violentador de derechos humanos. La ironía es que estas afirmaciones llegan en una segunda gestión marcada por cuestionamientos precisamente sobre la autonomía, la firmeza y la capacidad de la comisión para defender las garantías individuales frente al poder. Si el pasado fue tan malo como ella sostiene, muchos ciudadanos siguen preguntándose por qué el cambio prometido aún parece tan difícil de encontrar.