Del MaruFest al RochaFest

La agenda política del fin de semana estuvo cargada a tope con dos eventos de movilización. El sábado, el PAN movió su estructura en Chihuahua para respaldar a Maru Campos. El domingo, Sheinbaum respondió desde el Monumento a la Revolución con un mitin al que agregó el componente de soberanía nacional.

Cada una con su origen. El caso Chihuahua nació del operativo que desmanteló un narcolaboratorio y terminó bajo investigación federal por la participación de agentes estadounidenses. El caso Sinaloa nació de las acusaciones de Estados Unidos contra Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

MARUFEST

El PAN organizó en Chihuahua el acto "Yo con Maru". ¿Será que ya despertó el PAN? Porque reunió a la dirigencia nacional, gobernadores, legisladores, exdirigentes y dos expresidentes, Vicente Fox y Felipe Calderón. La presencia de Calderón llamó la atención porque llevaba años distanciado de las dirigencias panistas.

En los discursos, Jorge Romero dijo que "si se meten con Maru, se meten con todos". También retó a Morena a ponerse una playera de "Yo con Rocha". Maru Campos dijo que la persecución no era sólo contra ella, sino contra quienes quieren vivir sin narcogobiernos.

Fox pidió rescatar la elección de 2027 e impedir mayorías absolutas. Calderón dijo que acudió por hacer lo correcto y sostuvo que México necesita "más Marus" y menos "Rochas". Ahí el PAN encontró una foto de unidad que no conseguía desde hace años.

ROCHAFEST

Sheinbaum había convocado a sus bases para conmemorar dos años de su victoria electoral. Pero tras el caso Rocha, convirtió el acto en defensa de la soberanía nacional. El evento se transmitió en 30 estados y en la Ciudad de México, excepto Coahuila por su elección local.

Su discurso tuvo tres partes. Primero respondió a Fox y Calderón, a quienes llamó hipócritas por hablar de narcogobierno. Luego presumió datos económicos y programas sociales. Lo de siempre. Al final, se centró en la relación con Estados Unidos a partir del caso Rocha Moya.

Sheinbaum dijo que las acusaciones son un hecho sin precedentes. También planteó si Estados Unidos busca posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026 o influir en la elección mexicana de 2027.

EL FONDO

Pero quizá el mensaje más fuerte fue este. Sheinbaum dio por hecho que vendrán más acusaciones contra políticos mexicanos, o más bien, de Morena. Dijo que es legítimo dudar cuando Estados Unidos pide extraditar autoridades electas, pero advirtió que las oficinas del Departamento de Justicia pueden volverse el principal elector de México.

Ese discurso reconoce que la relación con Washington ha cambiado. Morena acaba de aprobar la nulidad de elecciones por injerencia extranjera y ahora Sheinbaum coloca las acusaciones contra Rocha Moya en ese mismo carril como un posible intento de influir en 2027.

Con eso marca lo que vendrá después. Cuando Estados Unidos acuse a más políticos mexicanos, Palacio Nacional los defenderá. A lo mucho aceptará que los casos los juzguen instituciones mexicanas. Así el RochaFest sirvió para dejar claro que no cederán un centímetro. Primero el partido, y luego todo lo demás. Se han quemado las naves.

El PAN también tuvo su propio parteaguas este fin de semana. El MaruFest mostró unidad entre sus tribus. Pero si reduce todo a defender a Maru Campos, desperdiciará la oportunidad de hablar de seguridad sin pactos criminales como exigen los mexicanos. Ahí está la diferencia entre una foto de unidad y una agenda nacional.

EL DATO INCÓMODO

La deuda pública de México llegó a 19.1 billones de pesos en abril, según Hacienda. Es 3.2% más que hace un año. El país crece su deuda mientras la economía cae y los ingresos no avanzan al mismo ritmo que el gasto.