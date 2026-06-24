Nunca es demasiado tarde

Perseverancia y paciencia. Deniz Undav, delantero que ni siquiera es titular en la Selección Alemana, marcha en cuarto lugar de la tabla de goleo del Mundial, sólo porque Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland son palabras mayores. Es, hasta ahora, uno de losfutbolistas más prolíficos del torneo, pues también suma dos asistencias. En total participó en cinco goles bávaros.

Tal ha sido su irrupción para su selección que es el primer alemán que anota en sus dos primeras apariciones en un Mundial desde que lo hiciera en 2002 Miroslav Klose, quien fuemáximo anotador de la historia de los Mundiales, con 16 tantos, hasta el lunes. Tampoco había un futbolista tan productivo que llegara del banquillo desde Italia 1990, cuando el camerunés Roger Milla marcó cuatro y dio un pase de gol.

Con 29 años a cuestas, ha tenido un camino largo y lleno de dificultades para estar hoy en el lugar que ocupa. Cuando tenía 21 estaba muy lejos de los reflectores, en el Havelse de la cuarta división alemana. "Allí combinaba el futbol y los entrenamientos con un trabajo a tiempo completo de ocho horas diarias operando una máquina láser en una fábrica", contó en una entrevista con el medio belga 7sur7.

El balón sólo le daba 140 euros semanales. "Me levantaba sobre las cuatro de la mañana, iba a la fábrica, luego a entrenar y volvía a casa sobre las ocho de la noche y repetía la rutina al día siguiente. Tuve que trabajar allí para ganar dinero y poder vivir porque no podía sobrevivir sólo con el futbol".

Undav proviene de una familia kurda de origen yazidí que huyó de Turquía tras el golpe de Estado del dictador Kenan Evren en 1980. A los 14 años fue bateado por el Werder Bremen, por su estatura. "Me dijeron que no tenía futuro con ellos porque era demasiado bajo. Se me partió el corazón, pero no perdí la esperanza", explicó Undav, quien fuesegundo máximo goleador de la Bundesliga esta temporada, con 19 tantos, sólo por detrásde Harry Kane, con 36.

Tras foguearse en dos clubes modestos como el Braunschweig y el Meppen, Undav fichó por el Union Saint-Gilloise, en ese entonces de la segunda división belga. Sus 25 goles fueron imprescindibles para el ascenso y el Brighton llamó a la puerta.

Una carrera meteórica a base de sacrificio, perseverancia y paciencia. Fue hasta los 25 años que Deniz Undav debutó oficialmente en la Primera División. Al año siguiente se fuecedido al Stuttgart, que en 2024 desembolsó 30 millones de euros por él. En el equipo alemán suma 57 tantos y 31 asistencias en todas las competiciones, lo que equivale a 0.94 acciones de gol por partido.

Esos números llevaron al atacante de origen kurdo a tener su oportunidad con la Mannschaft y fue a los 28 años cuando Undav marcó su primer gol con la selección. Sus números con Alemania, para ser un actor de reparto, son envidiables. Ocho goles en 11 partidos, en los que sólo en tres fue titular.

A punto de cumplir los 30 el 19 de julio, el día de la final de la Copa del Mundo, vive su mejor momento profesional. Para el tercer juego ante Ecuador, Julian Nagelsmann ya dejó entrever que valora darle la titularidad a un jugador que se define como "un tipo normal": "No soy para nada de la generación ostentosa. No tengo gustos caros. No uso ropa de diseñador ni conduzco un coche enorme. Sé perfectamente lo que significa trabajar duro para ganarse la vida".

X: @SergioBibriesca