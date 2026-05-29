Dinero público en promoción

Claudia Sheinbaum informó que Presidencia cubrirá el costo de las pantallas para transmitir su informe por los dos años de su triunfo electoral en plazas públicas del país: otra vez, dinero público para promover un acto político disfrazado de "informe ciudadano", mientras se insiste en que "no es mucho monto", como si el problema fuera únicamente la cifra y no el uso del aparato gubernamental para fortalecer la imagen presidencial. Sheinbaum confirmó que en Coahuila no habrá instalación de pantallas debido al proceso electoral local, para evitar señalamientos de intervención política. Lo cierto es que, si en un estado puede interpretarse de esa manera, entonces el debate sobre el uso político de estos eventos no sólo es válido, sino inevitable.

Y nunca apareció

Enrique Inzunza presume valentía en redes, pero faltó en su trabajo otra vez. El morenista de Sinaloa, señalado en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, pidió licencia por apenas 22 horas sólo para que su suplente votara en el periodo extraordinario. La jugada evitó su reaparición en plena discusión de reformas clave, justo cuando Morena necesita cada voto para asegurar la mayoría calificada. Inzunza dice estar en Ciudad de México, acusa embestida de la derecha y presume que no se esconde. Pero a la hora de demostrar que "el que nada debe, nada teme", mandó suplente.

Cierre caótico

El maratón legislativo en San Lázaro cerró como empezó: a jalones, gritos y con la mayoría imponiéndose. Casi al final de la sesión extraordinaria, el morenista Zenyazen Escobar encaró al priista Carlos Gutiérrez y el intercambio casi termina en golpes. La presidenta de la Mesa Directiva tuvo que pedirles que se comportaran "a la altura" del cargo. La oposición pidió antidoping para Escobar y acusó censura del Canal del Congreso por cortar la señal. El cierre deja una postal lamentable, donde aprobaron reformas de alto impacto entre prisas, desgaste y un pleno convertido en ring legislativo.

Rocha, ¿no estás solo?

Mientras el Senado discutía la reforma al Poder Judicial, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, decidió que nunca es mal momento para una dinámica de convivencia legislativa. Junto con su bancada llegó "con la camiseta puesta" para respaldar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pero además cargó un lote de playeras color guinda con la leyenda "Yo con Rocha". El reto era sencillo: que algún legislador oficialista se animara a ponérsela. Hubo invitaciones, insistencia y hasta tallas para todos los gustos. Sin embargo, la oferta no encontró clientes. Ni uno solo pasó al frente por su souvenir sinaloense.

Despedida

A tres días de que concluya el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la CDMX, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma, solicitó licencia a su cargo para atender, dijo, sus obligaciones de padre soltero. Regresará sólo para conducir las sesiones de la Comisión Permanente. Se rumora que ahora se dedicará a tareas partidistas, es decir, a terminar de dinamitar la alianza con Morena. Y es que dicen legisladores guindas que ya lo ven muy azul, aunque su partido es verde.