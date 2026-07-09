El gobierno de Egipto denuncia "injusticia arbitral"

X: @SergioBibriesca

El ministro de Juventud y Deportes de Egipto, Gohar Nabil, alzó la voz tras la derrota de su selección ante una furiosa Argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo. El funcionario, quien fue jugador de balonmano olímpico de su país, aseguró que el equipo sufrió una "injusticia arbitral" que condicionó el juego.

Las esferas políticas se han mezclado en el Mundial de una forma inusitada. Lo que pasa en la cancha se traslada a la arena pública y, como con Trump y Balogun, viceversa. El funcionario egipcio remarcó que las decisiones arbitrales del segundo tiempo ante el actual campeón del mundo fueron negativas para su país. Denunció que hubo un gol válido no contabilizado y un penal no sancionado.

"El equipo nacional ofreció una actuación honorable y no se puede pedir más", afirmó el ministro sobre el equipo que logró en esta copa su primera victoria en un Mundial, su primer pasaje a una ronda mano a mano y que estuvo a 12 minutos de dejar afuera a Argentina, que encontró la luz al final.

Gran parte del éxito egipcio se debe a su director técnico, Hossam Hassan. El hombre, que dedicó al pueblo palestino su victoria ante Australia en la ronda previa, acusó que ante los argentinos "el resultado se vio influido por factores externos. No ha habido juego limpio ni respeto". También anunció: "No voy a ver ningún partido más del Mundial. Es mi manera de reaccionar ante lo que ha pasado".

El Rey Hassan, con pocos pelos en la lengua, acusó que, "antes del partido, parece que ellos han ejercido presión sobre la nacionalidad del árbitro (francesa) y este ha sido el resultado. El VAR no entró en el penalti (una presunta falta de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah), y el segundo gol fue anulado sorprendentemente. No hubo revisión del VAR", protestó Hassan. "¿Por qué no hay justicia en el futbol? No quiero ser diplomático, hemos sufrido una injusticia. No hemos recibido el trato que merecíamos", atizó.

Al terminar el juego que su equipo perdió 3-2, un aficionado argentino lo increpó desde la tribuna. Cargaba una bandera de Israel y se burlaba del entrenador, que contestó furibundo y lanzó un escupitajo hacia el césped.

Su afinidad con la causa palestina, más allá de haber defendido en su momento un régimen represor como el de Hosni Mubarak, y la cercanía con Gaza, llevó a que, entre las ruinas, los palestinos pausaran por 90 minutos –otras vez– el asedio que viven. Se volvieron areunir ondeando banderas de Egipto como si quien jugara fuera la propia selección palestina. "Somos el mismo país", aseguran.

La agencia EFE recogió un testimonio de un joven de 16 años, que ha crecido entre los bombardeos y las ruinas. "Estamos aquí animando a la selección de Egipto porque Gaza y Egipto son un solo país. No hay ninguna diferencia entre nosotros".

A la luz de un proyector, el entrenador egipcio fue el más aclamado de la noche, incluso más que cualquier jugador. Su cara protagoniza grafitis en toda la Franja de Gaza desde que el viernes ondeara la bandera palestina y dijera que el sufrimiento de ese pueblo es una "vergüenza para el mundo".

Héroe como jugador de su país, ahora como entrenador más allá de sus fronteras, la cadena SER explica el fervor por Hassan. "En un edificio que corre la suerte de mantenerse en pie, alguien colgó una lona con la cara del seleccionador egipcio y una frase: ´la gente de Gaza apoya a los Faraones, ganen o pierdan".