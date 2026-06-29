El Mundial abofetea a la Casa Blanca

Chris Richards, Sergiño Dest y Folarin Balogun son los protagonistas de la imagen que posteó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en su cuenta de X luego del triunfo de Estados Unidos sobre Australia en el segundo juego de fase de grupos. La imagen lleva dos mensajes. "Defendamos la patria" y "nuestra tierra".

Esa misma cuenta, muy activa, inunda de mensajes como: "Si estás aquí ilegalmente, te encontraremos, te arrestaremos y te eliminaremos (con mayúsculas) de nuestra nación. Vete ahora (también en mayúsculas)".

Es el mismo departamento que antes del Mundial le negó la entrada a un árbitro destacado elegido por la misma FIFA sólo por ser de Somalia (Omar Artan), quien además fue elmejor silbante masculino del continente africano en 2025. Es la misma dependencia que mantuvo a los jugadores iraníes con visas limitadas y condiciones inequitativas durante este torneo.

Es el DHS, que sigue las políticas que están impulsando desde la Casa Blanca, que busca quitar el derecho por nacimiento en Estados Unidos. Y es ahí donde aparece la ironía. Balogun, que ha sorprendido al mundo por su nivel en la Copa del Mundo, es uno de los beneficiarios de ese derecho, que rige en la Unión Americana desde hace más de un siglo. El jugador británico de origen nigeriano nació gracias al azar en Estados Unidos y obtuvola la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Hasta dónde llegará el equipo de soccer de Estados Unidos no se sabe. Tienen una llave, enel papel, accesible ante Bosnia, pero luego las cosas se complicarán. Sin embargo, para la administración trumpista el torneo es simplemente otro escenario para proyectar una imagen de la fortaleza estadounidense y para impulsar una agenda de nacionalismo, cuando el torneo se ha encargado de demostrar que el Mundial es una oda a la migración global.

Los 10 goles de los Países Bajos en el torneo hasta ahora han sido marcados o asistidos por jugadores de ascendencia africana o indonesia. De las seis anotaciones de México en el Mundial, tres son de jugadores naturalizados. La plantilla de Bélgica está repleta de hijos de inmigrantes congoleños, senegaleses y ghaneses que sufren insultos racistas cada vez que no cumplen con las expectativas.

La estrella de la selección española es Lamine Yamal, un adolescente que se enorgullece de su ascendencia marroquí y ecuatoguineana, y que no es para nada una excepción en un equipo cada vez más global. Francia, a pesar de la oposición de sectores extremistas, ha apostado combinar en su equipo a jugadores de ascendencia africana y magrebí.

Una buena parte de los jugadores de Inglaterra podría haber optado por jugar para Irlanda o para países de África o el Caribe. Curazao llevó al Mundial a 25 de 26 jugadores que 25 nacieron y se formaron en los Países Bajos. Marruecos jugó su primer partido ante Brasil con 11 jugadores no nacidos en su territorio. En total, uno de cada cuatro futbolistas en el Mundial nació fuera del país que representó.

Pasó en Rusia y pasa en Estados Unidos. Los mismos países que ven la inmigración como una amenaza existencial están presenciando un Mundial que demuestra lo contrario, poniendo de manifiesto no sólo la miopía de los movimientos políticos excluyentes, sino el poco liderazgo de la FIFA en temas centrales (y no sólo en los comerciales, donde impone su ley sin reparo).

Aunque el Mundial es un juego que ´enfrenta´ a naciones, también ha servido para que elmundo se reúna y se disuelvan las fronteras. Las banderas son sólo una carta de presentación, decir que tenemos un rasgo que nos diferencia del otro, pero nada más.

X: @SergioBibriesca