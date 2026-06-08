Se le puede ganar a Morena

Alito Moreno salió a vender el triunfo del PRI en Coahuila como si hubiera ganado la elección presidencial... o el Mundial. Presumió 16 de 16 diputaciones locales y aseguró que el resultado demuestra que a Morena se le puede ganar. El dato tiene doble lectura. Sí, el PRI necesitaba oxígeno y lo consiguió. Pero también estaba obligado a ganar en uno de sus últimos bastiones. Pero también Coahuila le da narrativa, estructura y ánimo rumbo a 2027, cuando el tricolor irá solo. La pregunta es si ese músculo le permite recuperarse o si apenas alcanza para defender lo poco que tiene.

¡Pruebas, pruebas!

Cuando todo indicaba que la polémica de los acordeones impulsados por Morena para orientar el voto en la elección de ministros de la Suprema Corte había quedado atrás, la historia cambió de protagonistas. Ahora Morena acusa al PRI de repartir códigos QR para influir en la elección de Coahuila, una versión más moderna de aquellas guías electorales que antes defendía. Ariadna Montiel, líder nacional morenista, llama a defender la democracia y, ante la petición de los reporteros para mostrar "pruebas" de la presunta coacción del voto, se negó a exhibirlas bajo el argumento de que ya forman parte de una investigación. Por ahora, abundan más las caras largas que las evidencias.

Participación que incomoda

Alejandro Murat apareció en el evento de la American Society, junto a empresarios y figuras de oposición. No es un asistente cualquiera, ya que es senador de Morena y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Su presencia llega en un momento complejo. El gobierno de Claudia Sheinbaum acusa injerencismo de Estados Unidos, mientras la relación bilateral atraviesa tensiones por acusaciones y cancelación de visas contra políticos de Morena. Murat puede justificar su presencia como tarea diplomática. Pero en Morena no todos lo leerán así. En plena narrativa de soberanía, aparecer en ese foro también manda señales hacia Palacio Nacional.

Comunicación política

Donald Trump compartió un video generado con IA donde aparece junto a la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañado por una canción que repite que todo el mundo "ama a Donald Trump". La próxima vez podrían poner un letrero luminoso que diga: "Por favor, aplaudan". Por lo pronto, el video ya forma parte de la categoría de mensajes políticos construidos con la delicadeza de un martillo cayendo sobre una mesa de cristal. Ver para creer.

´Mil obras en una´

Para Clara Brugada, el Jardín Flotante Tlallipan ya no era suficiente. Lo que originalmente fue concebido como un corredor elevado sobre calzada de Tlalpan terminó convertido en la primera "Utopía flotante" de la Ciudad de México, una categoría que la propia jefa de Gobierno amplió hasta incluir cultura, deporte, salud, cuidados, bienestar emocional, huertos urbanos, comedores, lavanderías públicas y una futura conexión con la Universidad de las Artes. La transformación del proyecto parece confirmar que en la capital ninguna obra está completa sin una nueva capa de promesas. Aunque, en este caso, varias de ellas deberán esperar a que la obra deje de estar apenas "prácticamente concluida".