Estados Unidos-China, oportunidad estratégica para México

El encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping fue entre dos líderes desconfiados que se necesitan, y están conscientes de las consecuencias que tendría una ruptura entre ambos países. La relación bilateral más importante la sostienen chips, inteligencia artificial, tierras raras, energía, datos, seguridad marítima, subsidios industriales y control de rutas logísticas.

Washington quiere conservar su supremacía tecnológica y militar; Pekín quiere blindar su autonomía estratégica y consolidarse como potencia inevitable para Asia, África y América Latina, aunque ambos países siguen conectados por una red económica que ninguno puede cortar.

Las empresas viven entre dos instrucciones contradictorias: reducir exposición a China, sin perder acceso a su mercado; acercarse a Estados Unidos, sin caer en su política arancelaria, integrándolas a la nueva globalización, más cara y mucho más geopolítica.

Sólo una tregua con alfombra roja

La visita de Trump a China fue una operación con una agenda clara: impulsar agricultores, fabricantes tecnológicos, empresas aeronáuticas y consumidores de su país. Xi Jinping lo recibió con serenidad, disciplina y simetría; ambos mostraron fortaleza y diplomacia.

Los acuerdos principales se movieron en terrenos previsibles: comercio, agricultura, aviación, barreras no arancelarias y mecanismos de negociación bilateral. Estados Unidos habló de beneficios para trabajadores, agricultores e industrias estadounidenses, mientras China sólo calificó los entendimientos como preliminares, y esa diferencia importa, siendo que Trump buscaba vender la visita como victoria, en tanto Xi debía presentarla como una negociación entre iguales, sin concesiones.

El posible avance en compras agrícolas y aeronáuticas, incluida la de aviones Boeing, ayudó a construir una narrativa de pragmatismo, aunque los temas realmente duros quedaron lejos de resolverse públicamente: Taiwán, controles tecnológicos, inteligencia artificial, Irán, seguridad regional y presencia militar en Asia-Pacífico. La visita fue una tregua táctica: útil para los mercados, insuficiente para rediseñar la relación.

México ante la grieta geopolítica

Para México, la tensión entre China y Estados Unidos puede ser extraordinariamente buena si aprovechamos el nearshoring, el T-MEC y la relocalización de cadenas de suministro para atraer inversión en autopartes, electrónica, dispositivos médicos, logística, semiconductores, manufactura avanzada y energía. Muy mala si México se conforma con ser la mano de obra regional barata, sin infraestructura eléctrica suficiente, seguridad jurídica, agua, aduanas modernas y carreteras confiables.

Corremos el riesgo de quedar atrapados entre ambos, bajo las reglas de Estados Unidos, aunque atractivos para empresas chinas que buscan acceso indirecto al mercado norteamericano, convirtiéndonos sólo en una puerta trasera de triangulación comercial.

El verdadero mensaje de China

Trump y Xi no resolvieron la rivalidad geopolítica, sólo confirmaron que ambos entienden el costo de perder el control. Estados Unidos no puede desacoplarse de China sin inflación, presión sobre consumidores, ruptura de cadenas industriales globales y costos para sus propias empresas; China tampoco puede prescindir del mercado estadounidense, del sistema financiero occidental ni de ciertas tecnologías críticas que domina Estados Unidos.

La relación seguirá siendo teatral, competitiva y transaccional, aunque incorporando acuerdos parciales, amenazas públicas, concesiones discretas y nuevas restricciones tecnológicas, con una administración permanente del conflicto, en la que las empresas tendrán que operar con eficiencia económica y riesgo geopolítico.

México no necesita elegir entre mirar y actuar: necesita ejecutar

Para México, el requisito para ejecutar estratégicamente en la atracción de inversiones es lograr la disciplina institucional para convertir esa fractura global en una ventaja nacional, y con ello enfrentar a otros competidores como Vietnam, India, Indonesia y Polonia, que quieren capturar inversión.

México tiene geografía, acuerdos comerciales, manufactura y acceso privilegiado al mercado estadounidense, por lo que se requiere hacer énfasis en temas estructurales para los inversionistas, como son la seguridad, energía, certidumbre regulatoria, proveedores locales, puertos eficientes y gobiernos locales eficientes; en otras palabras, necesitamos reorganizarnos a tiempo.

¿México debe ampliar la atracción de inversión china, pese a la presión arancelaria de Estados Unidos?